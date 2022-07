"Vrouwen zijn niks meer dan een… hoer!" Dat joelde een groep identiek uitziende jongemannen afgelopen weekend in Amsterdam. Het waren leden van A.S.C./A.V.S.V., die de 170e verjaardag van hun studentenvereniging vierden. Beelden hiervan verschenen op Dumpert. Hoe kijken (oud-)corpsleden hiernaar? En denken zij dat zulk seksisme uit het corps te krijgen is?

Ook in andere speeches tijdens het 'herendiner' werden seksistische uitspraken gedaan. Zo werd gezegd dat "de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken" en dat vrouwen "sperma-emmers" zijn. Drie van de sprekers legden naderhand hun bestuursfunctie neer.

Later dook er nóg een video van het lustrumfeest op. Daarin bonkten halfnaakte vrouwen met hun billen op de hoofden van twee mannen op een podium. Het corpsbestuur zei de zaak te onderzoeken. Kort daarop stapte bestuursvoorzitter Heleen Vos op. Ze zei niet langer de verantwoordelijkheid te willen nemen voor zulk gedrag.

Vrouw (34) was lid in Utrecht: "Het corps is rijp voor het museum."

"Binnen een dispuut geven de ouderejaars de eerstejaars een soort opvoeding. Maar de cultuur is inmiddels zo verrot, dat ze nu dit soort waanideeën over vrouwen overbrengen."

"Er wordt een hoop gebrald over wat je wel en niet moet doen. Bijvoorbeeld: je bestelt nooit één biertje, want je drinkt niet alleen. Of: je zegt wc in plaats van toilet. Het is treurig dat ze zich daar druk om maken, terwijl het moreel besef dat vrouwen geen hoeren zijn ontbreekt. En dat uitgerekend deze corpsleden trots zijn op hun fatsoen."

"Ik geloof niet in een cultuuromslag bij het corps, omdat degenen met de grootste mond dit normaal zijn gaan vinden. Dat verander je niet zomaar. Misschien dat sommige leden zich hiervan distantiëren en een nieuw clubje oprichten. Dat kan zich dan bezighouden met kunst, cultuur, sport, liefdadigheid, en vooruit - omdat ze het zo belangrijk vinden - netwerken."

"Ik vind het eeuwig zonde dat het corps zo diep is gezonken. Het wrak is net zoiets als de Gouden Koets: rijp voor het museum."

Man is eerstejaars in Groningen: "Ik denk dat internet het grootste probleem is."

"Al mijn vrienden werden lid bij het corps. Dat was normaal bij ons, onze ouders en grootouders hadden er ook bij gezeten. Als ik hun verhalen van vroeger hoor, is er helaas veel veranderd. Ik denk dat internet het grootste probleem is. Vroeger kon je een misstap begaan, die intern kon worden afgehandeld. Nu weet direct de hele wereld ervan."

"Ik denk dat er bij elke (corporale) studentenvereniging in Nederland veel moet veranderen. Maar er zijn altijd rotte appels die het keihard verzieken voor de rest. Net als bij elke andere grote vereniging, of het nou studenten of voetbalsupporters zijn."

Vrouw (34) was lid in Leiden: "Corpsleden doen alles wat hun leider zegt."

"Ik ben na een jaar weggegaan bij Minerva, onder meer door de bizarre ontgroening. Zo moesten we geblinddoekt zitten, terwijl iemand uit de groep werd getrokken. Die werd gestraft, omdat hij niet goed luisterde. Achteraf bleek het in scène gezet, zo werden we bang gemaakt. Ook ben ik flauwgevallen door pure uitputting. Je voelde echt dat ze alles konden maken."

"Seksisme heb ik daar niet méér ervaren dan buiten het corps. Minerva is gemengd, waarschijnlijk scheelt dat. Wel moesten we altijd een date meenemen naar gala's, en er was een soort plicht om met die persoon naar bed te gaan. Absurd natuurlijk, ik deed dat niet."

"Ik denk dat eerst die geheimhoudingsverklaring voor ontgroeningen moet worden afgeschaft. En dat universiteiten zich er meer mee moeten bemoeien. Die kunnen een vertrouwenspersoon aanstellen van buiten de vereniging. En elk jaar een onafhankelijk onderzoek onder de leden houden."

"Of de cultuur kan veranderen weet ik niet, het is echt een andere slag mensen. Ze hebben geen eigen mening en doen alles wat hun leider zegt. Bijna niemand durft te zeggen: 'Dit is absurd.' Dat komt door die angstcultuur die wordt gecreëerd."

Vrouw (32) was lid in Groningen: "Er is een gesprek nodig, zoals John de Mol zei.'

"De cultuur bij het corps kan worden vergeleken met die op andere plekken. Denk aan een qi-gongvereniging, de Hells Angels of de topsport. De misstanden bij het corps zijn niet erger of minder erg, maar het zou natuurlijk fijn zijn als we ze kunnen oplossen."

"Ik denk dat er een open gesprek nodig is over wat vrouwen wel en niet willen. En hoe ze kunnen leren hun grenzen aan te geven en wat te doen als er niet naar geluisterd wordt. Precies wat John de Mol zei - en waar heel Nederland over viel. Natuurlijk moet er ook een gesprek komen waarin mannen leren hoe ze die grenzen herkennen."

"Zolang een leeuw niet doorheeft wat een muis ervaart als hij wordt opgegeten of als zijn honger sterker is dan zijn medeleven, kan een muis maar beter hard werken om dat te veranderen. Dat is beter dan de leeuw dom verwijten dat zijn gedrag niet goed is. Als één leeuw het wel snapt, is het tof als hij de muizen helpt. Maar die leeuw is niet fout als hij dat niet doet."