Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Daarop vluchtten zo'n zes miljoen mensen uit hun land. Volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR waren er begin juli 68.000 Oekraïners in Nederland. Zo ook Alisa (24) en Lara (33). Hoe gaat het nu - precies vijf maanden later - met ze?

Alisa (24) uit Zhurivka: "In Nederland kan ik mijn land beter helpen dan vanuit een kelder"

Alisa is zangeres en blogger. Alisa is zangeres en blogger.

"Voor de oorlog woonde ik met mijn vriend en kat vlak bij Irpin. We huurden een klein appartement waar ik veel van hield. Als zangeres gaf ik concerten en optredens op tv. Ook ben ik blogger op Instagram."

"Op 24 februari veranderde mijn leven voorgoed. Ik werd wakker gebeld door mijn moeder, die zei dat de oorlog was begonnen. De stad vlak bij hun dorp was beschoten. Ze huilde. Mijn vriend en ik namen onze paspoorten en de kat mee en gingen naar mijn ouders."

"We zijn er 54 dagen gebleven. Soms loeiden de sirenes wel vijf keer per nacht. Dan werden we wakker, pakten we onze spullen en gingen we naar de kelder. Mijn oude oma kan niet lopen en we konden haar onmogelijk meenemen via de ladder. M'n moeder huilde elke keer. Het waren de ergste dagen van mijn leven. "

"Een vriendin nodigde me uit om op te treden bij een liefdadigheidsconcert in Nederland. Ik weigerde, maar mijn familie haalde me over. In Nederland kan ik mijn land beter helpen dan vanuit een kelder. Het was de moeilijkste keuze uit mijn leven, maar ik ben gegaan, samen met mijn zus en haar kat."

"We gingen met de auto van mijn zus en deden er vier dagen over. Op 19 april kwamen we aan in Nederland. Daar werden we opgevangen door een geweldige familie in Lunteren. Ze hebben een appartement voor ons gemaakt in hun garage. Ik treed weer op en leer elke dag nieuwe liedjes. Ook blog ik nog steeds en breng ik veel tijd door met mijn nieuwe ouders. Ze helpen me om mijn gedachten van de oorlog af te leiden. Ik ben ze heel dankbaar."

"Ik heb elke dag contact met mijn ouders en vriend. Ze zijn blij dat ik veilig ben, maar ik maak me veel zorgen. Ik huil elke dag en wil dolgraag terug. Ik houd 24/7 het nieuws bij, al zegt mijn Nederlandse vader dat ik dat niet moet doen."

Lara (33) uit Kyiv: "We sliepen in de garderobe"

Lara was modeontwerper en is nu socialemediamanager. Lara was modeontwerper en is nu socialemediamanager.

"Mijn moeder is architect en heeft haar eigen huis vlak bij Irpin ontworpen. Het is heel hightech, met grote ramen en een deur van glas. Ze woonde er net toen de Russen het gebied binnenvielen. Als modeontwerper reis ik veel voor mijn werk, maar toen logeerde ik bij haar. Het was doodeng. Het glas trilde continu door alle beschietingen en de lucht zag zwart van de gevechtsvliegtuigen. Het voelde alsof we in een aquarium zaten."

Lara's moeder ontwierp haar eigen huis. Lara's moeder ontwierp haar eigen huis.

"Voor mijn moeder was dat huis haar levenswerk. Ze wilde niet weg en ik wilde haar niet verlaten. We zijn acht dagen gebleven. Via een chatgroep hadden we contact met een groep buurtgenoten, die wapens hadden. Ze lieten ons weten wanneer het licht uit moest en wanneer we een veilige plek moesten zoeken. Die hadden we niet, dus we sliepen in de garderobe."

De moeder van Lara slaapt in de garderobe. De moeder van Lara slaapt in de garderobe.

"Na acht dagen gingen alle buren weg. Ik vroeg mijn moeder of ze het op haar geweten wilde hebben dat we verkracht zouden worden. Toen kon ze niet meer weigeren. We vertrokken met drie auto's."

"We hadden geen idee waar we heen moesten, tot mijn Russische neef belde. Hij zei dat we naar hem in Amsterdam moesten komen en kocht tickets voor ons. We zijn zo goed geholpen door hem en heel veel anderen. Het is ongelooflijk wat ik heb meegemaakt. Er is zelfs een community van vrouwen uit landen als Rusland, Belarus en Oekraïne die elkaar helpen. Toen ik vroeg of ik zomerkleren mocht lenen, kwamen er wel twintig vrouwen langs."

"Na een maand bij mijn neef vond ik een appartement in Amsterdam voor mij en mijn moeder. Ook vond ik een baan als socialemediamanager voor de European Cultural Academy. Ik ben er zo blij mee, ik zit nu voor mijn werk in Venetië voor de Biënnale met mijn moeder."

"Als het kan, wil ik hierna in Nederland blijven. Door de oorlog raakte ik alles kwijt, maar het gaf me ook nieuwe kansen. Ik realiseer me dat dit voor veel mensen anders is. Mijn moeder is erg depressief, ze wil zo snel mogelijk terug."



NU.nl is benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om een vragenlijst in te vullen van één minuut. Heel erg bedankt!