De Oranjevrouwen staan vanavond in de kwartfinales van het EK, maar de kans is groot dat je nog geen wedstrijd hebt gezien. Jeroen van Barneveld is voor NU.nl in Engeland en legt uit hoe het kan dat we in Nederland relatief weinig meekrijgen van het toernooi.

139 Waarom het EK (nog) niet leeft in Nederland

