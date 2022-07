Het wordt snikheet. Vooral op dinsdag schieten de grafieken de lucht in. Buienradar verwacht dat het 37 graden wordt in De Bilt, Weeronline geeft 33 graden aan, Weerplaza mikt op 31 graden en het KNMI verwacht 30 à 34 graden. Wie moeten we geloven? Meteoroloog Diana Woei van Weeronline legt uit.

Hoe wordt het weer dinsdag volgens jullie?

"Op veel plaatsen wordt de tropische temperatuur van 30 graden bereikt. Later kan er wind opsteken vanaf zee. Het lijkt erop dat de warmte woensdag wordt verdreven, doordat de wind uit een andere hoek gaat waaien."

Hoe voorspellen jullie het weer?

"Dat doen we met verschillende weermodellen. Je stopt alle weergegevens van dat moment in een computer, zoals de temperatuur, de hoeveelheid zon en de hoge- en lagedrukgebieden. Dat zijn je beginwaardes. Daarna begint de computer te rekenen. Dat gebeurt via verschillende weermodellen. Sommige zijn beter voor de korte termijn, bijvoorbeeld 36 uur vooruit, andere voor de lange termijn."

Hoe kom je aan die weergegevens?

"Die worden ieder uur gemeten door weerstations over de hele wereld. Daarvoor worden bijvoorbeeld weerballonnen opgelaten en metingen gedaan vanuit satellieten en vliegtuigen. Samen geven ze de beginsituatie van het weermodel aan."

Wat maakt het lastig om het weer goed te voorspellen?

"Het weer is van heel veel factoren afhankelijk. Al die systemen grijpen in elkaar. Er hoeft maar één factor onjuist te zijn of te verschuiven, en alles kan veranderen. Het is net een rivier. Als je wil voorspellen hoe die stroomt en er valt een takje in, gaat-ie net anders stromen."

Kun je een voorbeeld noemen van zo'n verandering?

"Er ligt nu bijvoorbeeld een hogedrukgebied bij Engeland, en een lagedrukgebied bij Portugal. Als dat zo stabiel blijft liggen als nu, verandert er niet zo veel. Maar als het ook maar een beetje aan de wandel gaat, maakt dat veel uit voor ons weer de komende dagen."

Hoe komt het dat de weerapps en -sites vaak net andere voorspellingen hebben?

"We gebruiken allemaal dezelfde modellen. Maar Buienradar laat ruwe data zien, bij ons en bij bijvoorbeeld Weerplaza zit er een meteoroloog tussen. Die kijkt mee of de modellen realistisch zijn en plakt er kansen aan vast. De modellen geven vaak een spreiding aan, bijvoorbeeld van 30 tot 35 graden. De meteoroloog bekijkt wat de kans is dat het dinsdag 35 graden wordt."

Wat verklaart dan het verschil tussen jullie voorspelling en die van Weerplaza? "Het verschilt per meteoroloog, en hoe die naar de modellen kijkt. Maar het ontloopt elkaar niet veel hoor. En uiteindelijk is geen enkel systeem foutloos. Het weer voorspellen is een spel van alles bij elkaar, ook de interpretatie van de modellen."

Waarom geeft Weeronline 33 graden aan, en als je op de dag zelf klikt 30 graden?

"30 graden is de gemiddelde temperatuur van die dag. En 33 graden is het heetste moment. Je kunt ook de gemiddelde temperatuur per dagdeel vinden. En open je het grafiekje, dan zie je de extremen."

Heb je meer tips voor hoe we het weerbericht moeten lezen?

"Het is verstandig om ook naar de geschreven weerberichten te kijken. De cijfers komen voor een groot deel uit de computer rollen. Bijvoorbeeld: 30 procent kans op regen. In een geschreven weerbericht staat ook in welke regio's die regen precies wordt verwacht."

