Die/diens, hen/hun, of andere varianten: op sociale media kun je zelf aangeven hoe je wil worden aangesproken. NU.nl spreekt twee non-binaire mensen over het belang van de juiste voornaamwoorden. En over de Internationale Dag voor Non-Binaire Mensen, op 14 juli.

Wie zichzelf ziet als non-binair, voelt zich niet 100 procent man of vrouw, maar een beetje van beide - soms het een en soms het ander, of juist geen van beide. Non-binaire mensen herkennen zich niet in de 'binaire hokjes' man en vrouw.

"Non-binaire mensen vallen onder de parapluterm transgender, omdat ze zich niet identificeren met het geslacht waarmee ze bij hun geboorte zijn geregistreerd", vertelt Philip Tijsma van lhbtiq+-belangenorganisatie COC.

Transgender personen kunnen binair of non-binair zijn. Een trans man of trans vrouw is geboren in het lichaam van het ene geslacht, maar voelt zich vanbinnen als het andere geslacht. Diegene past dus wel in het binaire hokje man of vrouw. Wie non-binair is niet.

In deze video leggen Kim en Theunix uit waarom het zo belangrijk is om vandaag stil te staan bij non-binariteit.

7348 Waarom je vandaag even stil moet staan bij non-binariteit

Het is nog moeilijk om als non-binair geregistreerd te worden

Hoeveel mensen non-binair zijn, is volgens Tijsma niet precies bekend. "Er zijn helaas nog weinig cijfers over deze groep. Wel weten we uit onderzoek dat ongeveer 4 procent van de Nederlanders zich net zozeer identificeert met het geslacht waarmee ze bij de geboorte zijn geregistreerd als met het andere geslacht. Dat betekent niet dat al deze mensen zich als non-binair identificeren, maar het geeft wel een idee."

Volgens Tijsma is de wetgeving voor non-binaire mensen nog niet op orde. "Zo moet je nog steeds een ingewikkelde procedure bij de rechter voeren om de M of V in je paspoort te laten vervangen voor een X." Al wordt - op aandringen van onder meer COC en Transgender Netwerk Nederland - nu wel gewerkt aan een wetswijziging die dit makkelijker moet maken.

Theunix (27) Theunix (27) Foto: Aafke Eppinga

Theunix (27, die/diens)

"Ik moet het vaak uitleggen, mensen weten er nog weinig over. Dan zie je ze puzzelen in hun hoofd. Ik probeer er veel vragen over te beantwoorden. Toch reageren mensen vaak van: 'Oké, ik snap het nog niet helemaal, maar prima.' Op zich is dat meer dan voldoende voor mij. Zolang iemand me respecteert, is het oké. Ik vraag ook niet meer dan anderen: iederéén wil worden aangesproken met de juiste voornaamwoorden. Alleen moet ik ze er altijd bij vertellen."

"Ik vind het fijn dat mensen hun aanspreekvorm nu kunnen kiezen op sociale media. Dat vergroot het draagvlak om over gender te praten. In de toekomst zou het meer genormaliseerd moeten zijn. Dan is het niet meer zo bijzonder, en is de standaard dat iedereen in de maatschappij mag zijn wie die is."

"Van mij mag ook geslachtsvermelding in je paspoort een keuze worden. Ik moest naar de rechter om een X in mijn paspoort te krijgen, wat veel geld en tijd kostte. Dat vind ik niet van deze tijd. Gelukkig komt er een wetsvoorstel om dat te veranderen, maar dat gaat nog wel even duren."

Kim (26) Kim (26) Foto: Aafke Eppinga

Kim (26, hen/hun, die/diens)

"Door alle media-aandacht voor trans mensen is het nu denk ik makkelijker om in transitie te gaan, als je de hele transitie tenminste doorloopt. Dat begrijpen mensen beter dan non-binair zijn. Ik denk omdat dat ingaat tegen het idee van de binaire genders zoals ze die kennen."

"In de zorg lopen we ook nog tegen dingen aan. Zo zou ik graag een borstoperatie en hormonen willen, maar dan wel een microdosis. Ik wil geen hoge dosis die mijn transitie volmaakt, maar daar hebben zorginstellingen moeite mee. Die lopen ook nog een beetje achter in het erkennen van non-binaire mensen en wensen."

"Waar ik wél blij mee ben, zijn de opties voor voornaamwoorden op sociale media en datingsites. Dat maakt het gelijk duidelijk, waardoor ik het niet steeds hoef te vertellen. Ik vind het heel goed als iedereen die erop zet, zodat het niet alleen van ons is. Zo hoeven non-binaire mensen niet steeds meer te worden geout als ze hun voornaamwoorden vertellen."

