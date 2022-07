We weten niet beter of er komt water uit de kraan. In de toekomst wordt dat misschien minder vanzelfsprekend, waarschuwen drinkwaterbedrijven. Door bevolkingsgroei, droogte en andere problemen ontstaat er vaker een watertekort. Wat betekent dat voor jouw drinkwater? En wat kun jij doen?

Waar komt ons drinkwater vandaan?

In Nederland zorgen tien waterbedrijven voor ons drinkwater. Ze hebben elk hun regio. Vitens is de grootste. Deze bedrijven winnen water uit grondwater (64 procent), oppervlaktewater (35 procent) zoals rivieren en meren, en duinen (1 procent). Na zuivering wordt het water in ons leidingnet gepompt.

Tegen welke problemen lopen de drinkwaterbedrijven aan?

"Door bevolkingsgroei en economische groei hebben we steeds meer water nodig", zegt Jeroen Bruning van Vitens. "En klimaatverandering zorgt voor droogte." Dat is een probleem omdat Vitens drinkwater maakt van grondwater. De natuur gebruikt hetzelfde grondwater. Vitens mag dus niet onbeperkt grondwater oppompen. En in droge periodes wordt het grondwater niet genoeg aangevuld met regenwater.

Maar ook waterbedrijven die oppervlaktewater gebruiken hebben problemen, volgens Amarins Komduur van Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Ze heeft een voorbeeld. "Klimaatverandering kan in de toekomst zorgen voor een tekort aan water uit de Maas. Uit onderzoek blijkt dat er vaker periodes zijn waarin er minder water door de Maas stroomt. De verontreiniging neemt dus ook toe. Daardoor kan er geen of minder water uit de Maas worden gehaald om drinkwater van te maken", legt ze uit.

139 Genoeg regen, maar toch last van droogte: hoe zit dat?

Hoe zijn deze problemen op te lossen?

"We moeten genoeg grondwater blijven winnen, maar ook kijken naar nieuwe bronnen", zegt Bruning. Ook hebben we volgens beide een duurzamer watersysteem nodig. Volgens Bruning moet regenwater bijvoorbeeld beter worden vastgehouden, opgevangen en verdeeld. Zodat ook boeren het kunnen gebruiken wanneer het nodig is.

Volgens Komduur is het ook belangrijk om bewust gebruik van drinkwater aan te moedigen. Iedereen kan daaraan zijn steentje bijdragen.

Wat kunnen burgers doen?

"Op hete dagen stijgt de vraag naar water enorm, omdat mensen zwembadjes vullen of de tuin sproeien. Daardoor moeten wij de druk soms lokaal verlagen, zodat iedereen genoeg water krijgt geleverd. Daarom zeggen wij: gebruik op hete dagen alleen water dat je echt nodig hebt, bijvoorbeeld om genoeg te blijven drinken", zegt Bruning.

"Water dat niet wordt gevraagd, hoeft ook niet te worden geproduceerd. Dat scheelt energie en grondstoffen en ook in de portemonnee. Minder water gebruiken is dus altijd beter, het hele jaar door", zegt Komduur.

Meer tips om water te besparen:

Vang regenwater op voor je planten

Gebruik de kleine knop van het toilet

Douche korter en maximaal vijf minuten

Zet je vaatwasser of wasmachine alleen aan als hij vol is

Draai de kraan dicht als je je tandenpoetst, of je handen of haar wast

Draai de kraan niet verder open dan nodig

Repareer een lekkende kraan of stortbak

Was je auto en ramen met een emmer water in plaats van een tuinslang

NU.nl is benieuwd naar je mening over dit artikel en deze video. Klik hier om een vragenlijst in te vullen van één minuut. Heel erg bedankt!