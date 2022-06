Op 1 juli is het Ketikoti. Op deze dag herdenken en vieren we de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen op 1 juli 1863, al duurde het daarna nog jaren voor er écht een eind aan kwam. Joanna, Elijah en Elisa vertellen wat deze dag voor hen betekent. En wat-ie volgens hen voor jou zou moeten betekenen.

Joanne (33) is theatermaker, educatiemaker, creatief ondernemer, performer

"Ik heb met José Tojo en Sophie Plekker de theatervoorstelling Waar we komen en waar we gaan gemaakt voor Het Nationale Theater. Die gaat over de migratiestromen naar Nederland na de afschaffing van de slavernij en hoe dit nog altijd effect heeft op mensen van kleur. Zo wordt ons vaak gevraagd: waar kom je écht vandaan? Die vraag is lastig te beantwoorden, omdat we het vaak zelf ook niet weten. Dat maakt het pijnlijk. Onze voorouders zijn weggehaald uit hun land en meegenomen naar andere landen, waaronder Nederland."

"Verhalen hierover worden maar vanuit één perspectief verteld. Hoe mensen van kleur naar de geschiedenis kijken is onderbelicht. Daardoor kunnen we niet goed naar het verleden kijken en de knoop ontrafelen die toen is ontstaan. Om elkaars perspectief te leren kennen en begrijpen, moeten we de dialoog aangaan. Met onze voorstelling willen we ruimte geven aan de dialoog rondom het slavernijverleden van Nederland."

"Ketikoti zou een nationale vrije dag moeten zijn, zodat we dit als land kunnen herdenken en vieren. Dat doen we op Bevrijdingsdag ook. Dit is onze gemeenschappelijke geschiedenis, niet alleen die van mensen van kleur."

Elijah (24) is projectleider op de Hogeschool van Amsterdam en sectorbestuurder bij vakbond FNV Young & United

"Ketikoti is een beladen dag voor mij. Naast herdenken en vieren sta ik stil bij wat we nog te doen hebben, ook in de zwarte community. Ik ben Surinaams opgevoed en opgegroeid in een witte omgeving. Toch zou ik in Suriname niet goed kunnen aarden. Welke patronen moeten we zelf nog doorbreken? Ook komt het hele emancipatievraagstuk voorbij. Hoe kan het dat we nu pas een zwarte minister hebben? En dat huidskleur en afkomst nog altijd meespelen op de woningmarkt? Er is nog altijd institutioneel en structureel racisme en discriminatie op allerlei gebieden: wonen, werk, onderwijs enzovoort."

"Ketikoti geeft me de moed en kracht om door te gaan, maar ook frustratie omdat het soms nog zo moeilijk gaat. Het vergt namelijk ook iets van de samenleving en overheid. Zo hebben we nog steeds te maken met onzichtbare vooroordelen. Ook vind ik dat Ketikoti een nationale dag moet zijn. Dat is toch het minste dat je kunt doen als overheid? Ik denk dat veel Nederlanders niet beseffen dat ook hun roots in deze geschiedenis liggen."

Elisa (22) is student journalistiek, muzikaal poëet, organisator

"Voor mij betekent Ketikoti het herdenken en vieren van mijn voorouders en familie, en de Surinaamse cultuur. Dat doe ik graag met Surinamers en witte Nederlanders. Ik zie graag verschillende culturen samen, omdat het de samenleving bij elkaar brengt. Ketikoti zie ik als een dag voor iedereen, omdat je samen kunt praten over voorouders, iedereen heeft ze. We zouden deze dag meer moeten eren, vind ik. Zo kunnen we erkennen wat er is gebeurd en herkennen dat het nog niet zo goed gaat, maar wel de goede kant op gaat."

"Vorig jaar heb ik meegedaan aan het project Heritage from Royalty van Het Zuidelijk Toneel, waarvoor ik een stamboomonderzoek deed. Daaruit kwam Mijn Surinameboom. Een kunstinstallatie van een boom, met vertakkingen die staan voor alle bevolkingsgroepen waar ik vanaf stam. Ik heb Afrikaanse, inheemse, Javaanse, Hindoestaanse en Chinese roots. Dit jaar is er een Ketikoti-voorstelling van Mijn Surinameboom gemaakt. Aan de takken hangen objecten, waar ik gedichten bij heb geschreven. Tijdens de voorstelling deel ik die gedichten. Zo onderzoek ik de verbinding met mijn voorouders."

