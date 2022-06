Terwijl we staan te dansen op festivals en samenkomen voor werk en studie lopen de coronacijfers weer op. Zestigplussers kunnen straks een tweede booster halen, jonge mensen niet. Hoe kunnen we ons voorbereiden op een volgende golf?

"Op dit moment is het aan mensen zelf om in te schatten welk risico ze willen lopen", zegt Geert Westerhuis van het RIVM. "Wij kunnen alleen zeggen hoe je de kans op een besmetting kunt verlagen. De vervelende waarheid is: hoe minder contact, hoe kleiner het risico. Door vaak je handen te wassen, afstand te houden en goed te ventileren verlaag je het risico om besmet te raken. En door in je elleboog te hoesten, te testen bij klachten en thuis te blijven bij een besmetting kun je anderen beschermen."

Je bent geen eiland

Volgens epidemioloog Arnold Bosman hoeven twintigers zich geen grote zorgen te maken. "We weten dat die groep veel minder last heeft van ernstige acute gevolgen van een corona-infectie dan oudere mensen. Aan de andere kant ben je natuurlijk geen eiland, en kun je anderen besmetten die wel meer risico lopen."

Volgens de epidemioloog kun je twee dingen doen. "Eerst moet je voor jezelf bepalen wat je wilt. Als je je geen zorgen maakt, doe je niets. Als je je wel zorgen maakt, bijvoorbeeld omdat je kwetsbaar bent, dan kun je kijken naar de hoeveelheid besmettingen in jouw gemeente. En daarop inspelen. Je kunt een mondkapje dragen in de supermarkt, of festivals toch uitstellen. Als je wel gaat, kun je in de week erna elke dag een zelftest doen. Helemaal als je langsgaat bij je ouders, of andere mensen die kwetsbaar zijn."

De psycholoog zegt: vooral genieten

Gz-psycholoog Janet van Heerbeek vindt het vanuit mentaal oogpunt beter om naar festivals te blijven gaan, als je daar behoefte aan hebt. "Het geeft zo veel energie, het is goed voor al die levensterreinen waarop jongeren zich ontwikkelen." Bij vorige coronagolven zag ze de aanmeldingen in haar praktijk stijgen. "In het begin waren het vooral kwetsbare jongeren, maar na een tijdje kwam zo'n beetje iedereen. Het ontwikkelen van klachten werd bijna een normale reactie op een abnormale situatie."

Ze vraagt zich af in hoeverre we ons kunnen voorbereiden op een volgende golf. "Het grootste angstscenario is denk ik een lockdown, maar ik vraag me af of het weer zo ver komt. Ik denk dat je nu het best zo normaal mogelijk kunt leven, en dat je moet genieten van alles wat je wilt en kunt doen."

Praat met je baas

Bosman heeft nog wel een andere tip. "Sommige werkgevers willen dat je naar je werk komt, ook al ben je besmet. Bereid je dáárop voor. Hoe ga je ermee om als je corona krijgt? Wat wil je zelf en welke afspraken maak je met je werkgever?"

Volgens hem zijn we hard toe aan zulke discussies, zodat we het niet steeds op het moment zelf ineens hoeven te beslissen. "Ik merk dat het soms erg gevoelig ligt. De een is voorzichtiger dan de ander, maar die twee treffen elkaar wel op de werkvloer. Waarom gebruiken we de zomer niet om daar eens goed over te praten, voordat het straks weer nodig is in de winter? Voer die discussie eens met je docenten, werkgevers en collega's."

Ook vindt hij dat je je goed moet laten informeren. "We weten steeds meer over corona. Bijvoorbeeld dat 10 procent van de jongeren langdurige klachten houdt na een besmetting. En dat je meerdere keren corona kunt krijgen. Groepsimmuniteit bestaat dus niet bij corona. Toch is dat nog steeds een hardnekkig misverstand."

