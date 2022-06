Amerikaanse vrouwen hebben geen recht meer op een abortus. Daarmee gaat het land 49 jaar terug in de tijd. Hoe kan dat? We leggen het je uit in deze tijdlijn.

1821

De eerste antiabortuswet wordt aangenomen, in Connecticut. Dit om vrouwen te 'beschermen' tegen gevaarlijke middeltjes die je zonder recept kunt krijgen.

Vanaf 1857

Een vereniging van artsen keert zich tegen abortus. Daarop voeren steeds meer staten strenge antiabortuswetten in. Uiteindelijk is het overal verboden, tenzij het leven van de vrouw in gevaar is.

Vanaf 1967

Meer staten versoepelen hun abortusregels weer.

1969

Norma McCorvey raakt zwanger van haar derde kind. Ze woont in Texas, is niet getrouwd en wil een abortus, wat verboden is in die staat. Ze neemt twee advocaten in de arm.

1970

McCorvey spant een rechtszaak aan tegen Henry Wade. Als officier van justitie ziet hij toe op de Texaanse antiabortuswet. De rechtbank oordeelt dat die wet in strijd is met de grondwet. McCorvey wint dus, maar Wade negeert de uitspraak. Beiden gaan in hoger beroep. McCorvey heet 'Jane Roe' in de rechtsdocumenten.

Norma McCorvey, beter bekend als Jane Roe, op rechts in 1989. Norma McCorvey, beter bekend als Jane Roe, op rechts in 1989.

1973

Het Hooggerechtshof vindt dat de Texaanse wet het recht op privacy schaadt. Volgens het Hof valt abortus, net als bijvoorbeeld het huwelijk, onder privacy. En dat staat vastgelegd in de grondwet. Vrouwen in heel het land hebben er dus recht op.

Vanaf 1973

Abortuswetten mogen wel verschillen per staat. Sommige staten eisen een verplichte bedenktijd voor een abortus. Andere eisen dat een vrouw eerst met haar man praat.

1992

Het Hooggerechtshof doet uitspraak in de zaak Planned Parenthood vs Casey. Abortuskliniek Planned Parenthood heeft gouverneur Robert Casey van Pennsylvania aangeklaagd vanwege zijn strenge antiabortuswetten. Het Hof bevestigt de uitspraak uit 1973: vrouwen hebben het recht op een abortus. Tegelijk krijgen de staten meer vrijheid voor eigen regels, zolang ze een abortus voor vrouwen maar niet te moeilijk maken.

2017

Donald Trump wordt president. Hij schuift twee conservatieve rechters naar voren in het Hooggerechtshof. Het Hof bestaat uit negen rechters, die voor het leven worden benoemd. Er zijn er nu vijf conservatief en vier progressief.

2018

Mississippi wil abortus na vijftien weken zwangerschap verbieden. Een abortuskliniek vecht deze wet aan en wint, maar Mississippi stapt naar het Hooggerechtshof.

2020

Een progressieve rechter sterft. Trump schuift weer een conservatieve opvolger naar voren. Het staat nu zes tegen drie.

2021

Het Hooggerechtshof buigt zich over de zaak Mississippi. Intussen komt ook Texas met een strenge antiabortuswet. Abortus wordt al verboden na zes weken. Voor verkrachte vrouwen wordt geen uitzondering gemaakt. Wie overtreders verklikt, krijgt een flinke beloning.

2 mei 2022

Een kladversie van een uitspraak van het Hooggerechtshof lekt uit. Volgens de rechters staat het woord abortus niet in de grondwet en heeft het Hof er dus niets over te zeggen.

24 juni 2022

Het Hooggerechtshof draait het vonnis in Roe vs Wade officieel terug. Het recht van vrouwen op abortus is niet meer landelijk vastgelegd. Staten mogen het nu zelf beslissen. Waarschijnlijk wordt in tientallen staten abortus verboden, of flink ingeperkt.

Na 24 juni 2022

Het recht op abortus staat niet dus letterlijk in de Amerikaanse grondwet. Het viel onder 'privacy', maar dat geldt ook voor het recht op het huwelijk voor partners van gelijk geslacht en het recht op anticonceptie. In de toekomst staan deze rechten mogelijk dus ook op de tocht.