Duizenden boeren demonstreerden woensdag in Stroe tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens die plannen moet de stikstofuitstoot flink naar beneden en moet de veestapel in 2030 30 procent kleiner zijn dan nu. Hoe is dat voor jonge boeren (in opleiding)?

Robbin de Bruijn (24), student Agrarisch Ondernemerschap Dier- & Veehouderij in Dronten

Robbin de Bruijn werkt op een bedrijf met vierhonderd koeien. Robbin de Bruijn werkt op een bedrijf met vierhonderd koeien. Foto: NU.nl

"Zelf heb ik geen bedrijf, maar mijn vriendin wel. In de toekomst wil ik bedrijfsleider worden op een melkveebedrijf of ondernemer worden. Ik werk al sinds mijn veertiende bij boeren, maar zie mijn toekomst op dit

moment somber in. Als we het kleurenplaatje van de minister moeten geloven, gaat de helft van de veehouderij op de schop."

"In het slechtste geval zou ik in Duitsland moeten gaan werken, want een ander beroep wil ik niet. Dit vak is divers, je bent veel buiten en je hebt de hele dag dieren om je heen. Naast mijn studie werk ik op een bedrijf met vierhonderd koeien, het is soms net alsof je er vierhonderd vrienden bij hebt."

"Met de plannen van de minister ben ik het niet eens. Ze willen ons eruit knikkeren, maar bieden geen toekomstperspectief. De technieken om te verduurzamen zijn er al, en er is ook al een potje voor. Waarom wordt er

niet meer ingezet op verduurzaming binnen bedrijven van de mensen die door willen?"

Renske Atsma (21), student Dier- en Veehouderij in Leeuwarden

Renske Atsma maakt zich zorgen over haar toekomst. Renske Atsma maakt zich zorgen over haar toekomst. Foto: NU.nl

"Voor mijn studie ben ik een bedrijf aan het opstarten dat zeep maakt van koeienmelk. Ook werk ik op een ijsboerderij, waar ijs wordt gemaakt van koeienmelk. Zo creëer je meerwaarde van je melk. Later wil ik sowieso

boer worden en een mooie boerderijwinkel beginnen."

"Soms lijkt het alsof boeren tégen de natuur werken, maar we werken juist mét de natuur. Het probleem is dat veel mensen dat niet zien. Met een winkel op je boerderij creëer je een positief imago. Ik vind dat iedereen mag zien wat voor mooi werk we doen."

"Mijn toekomst is nu erg onzeker en dat maakt me wel verdrietig. Ik vraag me af of er later nog wel werk is in de sector waar ik een hele opleiding voor volg. Ik blijf positief, maar je weet het niet. Het ergste vind ik dat de nieuwe stikstofnormen niet haalbaar zijn. Ze zijn gebaseerd op modellen op papier, waar veel discussie over is. Ik hoop dat ze dit beleid gaan heroverwegen. Het is niet zo dat boeren niks willen doen, maar het moet

wel op een eerlijke manier."

Johan Knaap (29), boer

Johan Knaap vindt het kabinetsbeleid willekeurig. Johan Knaap vindt het kabinetsbeleid willekeurig. Foto: NU.nl

"Mijn ouders hebben een gemengd bedrijf. Vroeger was het een melkveebedrijf met ook akkerbouw, schapen, geiten en nog meer. Maar de melkkoeien zijn al weg, omdat we daar geen toekomst meer in zagen. Later wil ik het bedrijf graag overnemen, maar met de huidige regelgeving moet ik nog maar zien of dat lukt. Als het kabinet dit plan doorzet, wordt het een somber verhaal."

"Het probleem met beleidsmakers is dat ze niet uit de praktijk komen. Ze werken met modellen en een ingekleurd kaartje, maar dit treft iederéén. Dat kan niet en mag niet. Als je geen binding hebt met de sector, weet je ook niet waar je het over hebt. Het is ook zo willekeurig; wij moeten waarschijnlijk met 30 procent inkrimpen, de buurman met 60 procent. Hoe dan ook, effect heeft het altijd. Alles zal schaarser en duurder worden."

"Over mijn toekomst wil ik niet te veel nadenken. Ik denk dat elk mens wel in staat is om iets anders te zoeken, maar voor nu is mijn plan om dit plan van tafel te krijgen. Daarom ben ik op mijn tractor naar Stroe gereden."



NU.nl is benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om een vragenlijst in te vullen van één minuut. Heel erg bedankt!