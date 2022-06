Na twee jaar corona draait het leven weer op volle toeren. De lessen en colleges zijn weer live, de kantoren open en zelfs de festivals zijn weer begonnen. Voor sommigen is dat flink schakelen. Wat als je niet meer zo goed tegen al die prikkels kunt? Komt dat ooit weer goed?

Daar hoef je je geen zorgen over te maken, volgens Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie bij de Universiteit Utrecht. Maar het vergt wel wat oefening. "Informatieverwerking kun je vergelijken met een spier, die moet worden getraind. Als je een tijd ziek bent geweest en weer buitenkomt, kan alles erg op je afkomen. Daar moet je weer aan wennen. Ik denk dat veel mensen deze situatie ook zo ervaren."

GZ-psycholoog Janet van Heerbeek werkt veel met jongvolwassenen en herkent dat. "Tijdens corona hadden veel jonge mensen last van eenzaamheid en somberheid. Nu komen ze vaker met stressklachten en sociale angsten." Volgens haar is dat goed te verklaren. "Als je twee jaar amper een vreemde bent tegengekomen in die fase van je leven waarin je dat juist moet leren, kan dat erg stressvol zijn."

Ongetraind de marathon lopen

Prikkels komen nu soms extra hard binnen, hoort ze terug in haar praktijk. "Al ligt dat natuurlijk ook aan iemands aard."

Dat beaamt Van der Stigchel: "Sommige mensen hebben meer moeite met prikkels verwerken dan anderen. Die zullen daar nu ook meer last van hebben. Het is natuurlijk ook de vraag hoeveel prikkels je opzoekt. Jongeren die gaan feesten krijgen waarschijnlijk meer prikkels te verwerken. Als je die spier dan nog niet goed hebt getraind, kun je daar last van krijgen. Een festival van drie dagen is dan net zoiets als ongetraind de marathon lopen."

Mentaal moe

Wat gebeurt er eigenlijk als je overprikkeld raakt? Van de Stigchel: "Je wordt de hele dag gebombardeerd met informatie, maar je brein kan niet alles verwerken. Je moet de prikkels dus filteren, met je aandacht. Alleen informatie die door je filter komt wordt verwerkt, de rest wordt genegeerd. Prikkels vechten om je aandacht, maar je wilt je aandacht ook zelf sturen. Als dat niet lukt, raak je overprikkeld. Wat er dan precies gebeurt weten we niet, maar je filter wordt moe en het lukt niet meer om je aandacht te sturen. Daar word je moe van."

Langzaam opbouwen

Om dat te voorkomen is rust nodig. "De eerste stap is opmerken dat het gebeurt", zegt Van Heerbeek. "Zoek een rustige plek op en doe iets waar je behoefte aan hebt, zoals liggen met je ogen dicht, of een korte wandeling maken. Vaak voel je zelf wel aan waar je behoefte aan hebt. Van der Stigchel tipt om de hoeveelheid prikkels langzaam op te bouwen en elke dag genoeg mentale rust te nemen. "Ga dus minder vaak op sociale media en meer de natuur in."

Rust en slaap

Op je werk zijn pauzes en afspraken over een rustige werkplek belangrijk, zegt Van de Stigchel. "Als je geconcentreerd wilt werken kun je beter niet gaan multitasken. Daarvan weten we dat je mentaal vermoeid raakt."

Op een festival worden al je zintuigen geprikkeld. Van Heerbeek: "En dan zijn er ook nog emotionele prikkels, omdat je veel ervaart en contact hebt met anderen." Kunnen we dat niet beter laten? "Welnee, je moet gewoon doen waar je zin in hebt. Soms moet je je grenzen even voelen om er weer aan te wennen. Als het je te veel wordt neem je weer wat afstand."

NU.nl is benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om een vragenlijst in te vullen van één minuut. Heel erg bedankt!