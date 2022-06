Zaterdag is Roze Zaterdag in Rotterdam, de oudste pride van Nederland. Naast optredens van onder meer S10 en Duncan Lawrence zijn er een Pride March en een kerkelijke viering. Waar komt deze dag eigenlijk vandaan? Daarvoor moeten we een paar stappen terug in de tijd.

Middeleeuwen

In de middeleeuwen is seks alleen toegestaan volgens de regels van de kerk. Dat betekent: alleen tussen een getrouwde man en vrouw, met voortplanting als doel. Andere seks wordt bestempeld als 'sodomie' en kan tot de doodstraf leiden.

Ca. 1400-1550

Hoewel er meer mannen worden veroordeeld voor sodomie, overkomt het ook 25 vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden. Vijftien van hen belanden op de brandstapel.

1730

De Staten van Holland en West-Friesland komen met een verordening tegen sodomie. Hierop staat nu officieel de doodstraf.

Andere Nederlandse gewesten volgen snel. Na de veroordeling van twee mannen in Utrecht ontstaat er een klopjacht op homoseksuelen. Die kost bijna honderd mannen het leven. Hun executies trekken veel publiek en er worden prenten en liedjes over gemaakt.

1811

Nederland wordt ingelijfd door Frankrijk en de Code pénal wordt ingevoerd. Volgens dit Wetboek van Strafrecht is homoseksualiteit niet meer strafbaar.

1911

Artikel 248bis wordt toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht. Dat maakt homoseksuele seks tussen een volwassene en iemand onder 21 jaar strafbaar. Het idee is dat jongeren homoseksueel kunnen worden 'gemaakt' door seks met een volwassene. Voor hetero's geldt een grens van zestien jaar.

1912

De eerste Nederlandse homobeweging wordt opgericht. Dit Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK) wil gelijke rechten voor homoseksuelen. Ook verspreidt het wetenschappelijke artikelen die aantonen dat homoseksualiteit is aangeboren.

1946

Het Cultuur- en Ontspanningscentrum (COC) wordt opgericht. COC strijdt voor gelijke rechten en emancipatie van lhbtiq+'ers en biedt een veilige ontmoetingsplek.

21 januari 1969

De eerste homodemonstratie van Europa vindt plaats op het Binnenhof in Den Haag. Honderd jongeren eisen afschaffing van artikel 248bis. De demonstratie krijgt veel media-aandacht.

28 juni 1969

In New York valt de politie 's nachts de homobar Stonewall Inn binnen. Dat gebeurt vaker, maar nu komen de bezoekers in opstand. Er breken hevige rellen uit. De Stonewall-rellen worden gezien als het begin van de wereldwijde georganiseerde strijd voor lhbtiq+-rechten.

Demonstranten botsen met politie tijdens de Stonewall-rellen. Demonstranten botsen met politie tijdens de Stonewall-rellen. Foto: Getty Images

28 juni 1970

In New York wordt de eerste Pride Amsterdam Parade gehouden, als herdenking van de Stonewall-rellen.

1971

In Nederland wordt artikel 248bis afgeschaft.

25 juni 1977

Drieduizend mensen demonstreren in Amsterdam tegen de antihomocampagne van de Amerikaanse zangeres Anita Bryant. Het is de eerste Nederlandse Pride Amsterdam Parade. Hierna keert de demonstratie elk jaar terug in een andere stad. Later heet het Roze Zaterdag.

14 april 1979

In Roermond demonstreren duizenden mensen tegen antihomo-uitspraken van bisschop Joannes Gijsen. De actiedag valt op een katholieke feestdag, Stille Zaterdag, die de organisatie omdoopt tot Roze Zaterdag. Hier wordt de naam voor het eerst gebruikt.

De burgemeester en wethouders van Haarlem poseren in 1996 met het aanplakbiljet voor de Roze Zaterdag. De burgemeester en wethouders van Haarlem poseren in 1996 met het aanplakbiljet voor de Roze Zaterdag. Foto: ANP

3 augustus 1996

De eerste Pride Amsterdam wordt georganiseerd door homohorecaondernemers. Zij willen hun stad promoten en vrijheid en diversiteit vieren. In tegenstelling tot Roze Zaterdag begint deze pride dus niet als een protest, maar als een feest. Jaren later wordt er alsnog "emancipatoire inhoud aan toegevoegd", volgens de organisatie.

De Canal Parade op de grachten, onderdeel van Pride Amsterdam, groeit uit tot het bekendste lhbtiq+-feest van Nederland.