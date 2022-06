Elk jaar krijgen zo’n 3.900 jongvolwassenen (18-39 jaar) de diagnose kanker. Toch worden patiënten in deze groep nog te vaak behandeld als volwassenen, zo staat in een nieuw rapport van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Maar wat maakt een behandeling voor een jongvolwassene anders dan voor een volwassene?

Volgens Thijs Merkx, voorzitter van de raad van bestuur van het IKNL (het intergraal kankercentrum Nederland), gebeurt dat om de volgende reden: "Als je achttien jaar min een dag bent, word je gezien als kind. Als je achttien jaar plus een dag bent, als een volwassene. Volgens de richtlijnen word je daarom onder de achttien behandeld als kind en daarna als volwassene. Maar de biologie is anders. We weten allemaal dat een vrouw van 16,5 al volwassen kan lijken, en een jongen van 18 nog een kind. Er moet in de richtlijnen dus meer aandacht komen voor de biologie van jongvolwassenen."

Betere voorlichting is nodig

Voor de behandeling van kanker bestaan er richtlijnen, maar volgens IKNL worden die vooral afgestemd op de soort kanker en hoe ver de ziekte al is, terwijl sommige tumoren zich bij jongvolwassenen anders kunnen gedragen dan bij ouderen. Dat kan dus betekenen dat ze ook anders moeten worden behandeld, al moet dat nog beter worden onderzocht.

"Bij jongvolwassenen groeien kankercellen ook sneller", zegt Merkx. "De kanker is dus vaak veel agressiever. Daardoor is het belangrijk om het snel te herkennen en intensief te behandelen." Maar dat is juist lastig bij deze groep. "Bij jongvolwassenen met klachten wordt niet snel aan kanker gedacht", zegt Merkx. Artsen en patiënten moeten volgens hem dus beter worden voorgelicht.

Merkx vindt dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar jongvolwassenen. Van alle kankerpatiënten is maar 3,5 procent jongvolwassen. "Dat is een kleine groep, waardoor het lastig is om subsidie te krijgen", zegt hij. "Daarom moet er meer internationaal worden samengewerkt. En subsidies moeten Europees worden geregeld."

Meer richtlijnen voor leven na kanker

Ook zou er in de richtlijnen meer aandacht moeten zijn voor het leven na kanker. 85 procent van de jongvolwassenen overleeft de ziekte, volgens IKNL. "Maar veel mensen houden hun hele leven last van de behandeling", zegt Merkx. Daarbij kun je denken aan vermoeidheid of pijn. Maar ook aan problemen met het kopen van een huis, werk en een kinderwens. "Hoe groot is de kans op erfelijkheid? En wat betekent een behandeling voor de kwaliteit van zaad, of voor borstvoeding? Zulke vragen zijn onderbelicht in de richtlijnen", zegt Merkx.

"Bij patiënten die al jong kanker krijgen en intensief worden behandeld, kunnen op de langere termijn nog schadelijke effecten optreden", zegt Haiko Bloemendal, oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). "Zo weten we van chemo dat je er opnieuw ziek van kunt worden, en dat je er een hoge bloeddruk van kunt krijgen. Jongvolwassenen hebben daar meer last van, omdat ze nog een heel leven voor de boeg hebben." Volgens hem moeten zij daarom beter in de gaten gehouden worden, ook nadat ze ziektevrij zijn verklaard.

Zorgnetwerk voor jongvolwassenen

Is er dan helemaal geen specifieke zorg voor jongvolwassenen? Jawel, het AYA Zorgnetwerk is te vinden in ziekenhuizen door het hele land. Het biedt medische zorg en psychosociale zorg. Jonge patiënten kunnen er terecht met vragen over de behandeling en over studeren, het kopen van een huis en vruchtbaarheid.

Volgens Bloemendal weten steeds meer specialisten en patiënten dit netwerk te vinden. Merkx ziet nog wat verbeteringen. Zo vindt hij dat de weg naar het AYA Zorgnetwerk nog wel beter kan. "Jongvolwassenen komen uiteindelijk wel op de juiste plek terecht, omdat ze het zelf weten te vinden via internet. Maar ze krijgen het niet automatisch aangeboden."