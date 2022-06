Donny M. (22) wordt verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de negenjarige Gino. In 2017 werd hij al veroordeeld voor het mishandelen van twee jongens en het misbruiken van zeker een van hen. Hij was toen zeventien en werd berecht volgens het jeugdstrafrecht. Nu is hij 22 jaar, maar zou dat (in theorie) opnieuw kunnen. Hoe zit dat?

Eerst even terug naar 2017. In dat jaar werd Donny M. veroordeeld volgens de regels van het jeugdstrafrecht. Hij kreeg vijf maanden jeugddetentie. Dat is een soort gevangenisstraf voor minderjarigen. Ook moest hij behandeld worden in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg.

Het jeugdstrafrecht is bedoeld voor jongeren van twaalf tot achttien jaar die iets strafbaars hebben gedaan. "Het draait vooral om begeleiding en heropvoeding", zegt jeugdstrafrechtspecialist Peter van der Laan.

Zolang iemands hersenen in ontwikkeling zijn, kan iemand nog worden bijgestuurd, is het idee. Dat zou ook de kans op herhaling verkleinen. In het volwassenenstrafrecht gaat het vooral om vergelding.

Taakstraf en jeugddetentie

Volgens het jeugdstrafrecht kun je bijvoorbeeld een taakstraf krijgen voor iets lichts, zoals vernieling. Voor een zwaarder vergrijp kun je jeugddetentie krijgen, zoals Donny M. in 2017.

Je komt dan in een justitiële jeugdinrichting, waar je in een groep leeft. Je leert er omgaan met anderen en, waar nodig, met woede. Tussen een taakstraf en jeugddetentie zitten nog allerlei andere mogelijke straffen op maat.

Voor jongeren met een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening is er de PIJ-maatregel. "Die is vergelijkbaar met tbs voor volwassenen", zegt Van der Laan. "Het is een gedwongen intensieve behandeling in een gesloten justitiële jeugdinrichting."

Berecht volgens adolescentenstrafrecht

Jongeren onder de zestien jaar worden altijd berecht volgens het jeugdstrafrecht. Wie ouder is dan 23 jaar, wordt altijd berecht volgens het volwassenenstrafrecht.

Maar bij jongeren tussen de 16 en 23 jaar is het aan de rechter. Die kan kiezen voor het volwassenenstrafrecht als hij een jeugdstraf niet vindt passen bij iemands geestelijke ontwikkeling en de aard van het misdrijf.

De rechter kan ook kiezen voor het jeugdstrafrecht, ook bij jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Dat heet dan het 'adolescentenstrafrecht', maar de regels zijn die van het jeugdstrafrecht.

Te weinig bekend over Donny M.

Terug naar Donny M. in 2022. Volgens welk strafrecht wordt hij berecht? Volgens Van der Laan is dat moeilijk in te schatten. Daarvoor weten we nog te weinig over hem.

In theorie zou de rechter voor het adolescentenstrafrecht kunnen kiezen. Volgens Van der Laan gebeurt dat in de praktijk vooral als de verdachte waarschijnlijk een licht verstandelijke beperking heeft.

"Ook bij ernstige misdrijven is het zeker niet uitgesloten. Sterker nog: toen de wet inging, was hij juist ook voor zwaardere delicten bedoeld. Daar kun je je iets bij voorstellen, als je bedenkt dat iemand een intensieve behandeling nodig heeft, maar tbs als te zwaar wordt gezien."

Advies van experts

Van der Laan verwacht dat allerlei experts zich de komende tijd over Donny M. zullen buigen. Daar moet volgens hem een advies uit voortkomen.

"Het zou zeker kunnen dat hij een PIJ-maatregel opgelegd krijgt en in een jeugdinrichting wordt geplaatst. Als hij 23 wordt, kan die regel worden omgezet in tbs. Maar het zou me niet verbazen als ze toch kiezen voor het volwassenenstrafrecht, door de mate waarin de samenleving is geschokt."



