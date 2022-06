Donny M. wordt verdacht van ontvoering en moord op de negenjarige Gino. Hij moet nader onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Daarnaast wordt zijn voorarrest met twee weken verlengd. Dat heeft de rechter in Maastricht dinsdagmiddag bekendgemaakt. Vorige week verdween Gino in Kerkrade. Dagen later werd zijn lichaam gevonden. Wat weten we tot nu toe over de zaak?

Gino woont bij zijn moeder in Maastricht. Hij heeft twee zussen: Kelly (32) en Naomi (21). Voor zijn verdwijning logeert hij al een week bij Kelly in het Zuid-Limburgse Kerkrade, omdat zijn moeder ziek is.

Woensdag 1 juni

Gino speelt 's avonds in een speeltuin in Kerkrade. Daar is hij voor het laatst gezien.

De speeltuin waar Gino voor het laatst gezien is. De speeltuin waar Gino voor het laatst gezien is. Foto: ANP

Donderdag 2 juni

Er wordt een amber alert uitgestuurd. Vrijwilligers en de politie starten een grote zoektocht. Daarbij worden speurhonden, drones en een helikopter ingezet. In Landgraaf wordt een step gevonden, die erg lijkt op die van Gino.

De zoektocht in Landgraaf. De zoektocht in Landgraaf. Foto: ANP

Vrijdag 3 juni

De zoektocht gaat door. Er worden meer spullen gevonden, die mogelijk van Gino zijn.

Vrijdagnacht

Een 22-jarige man uit Geleen wordt aangehouden. Deze Donny M. wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino.

Zaterdag 4 juni

Het lichaam van Gino wordt gevonden bij een huis in Geleen, na aanwijzingen van de verdachte. Door een brand is de woning al een tijd onbewoond. De verdachte woont er vlakbij.

Er worden bloemen neergelegd bij het huis in Geleen. Ook bij Gino's huis in Maastricht en de speeltuin in Kerkrade worden boeketten en knuffels achtergelaten. Er worden bloemen neergelegd bij het huis in Geleen. Ook bij Gino's huis in Maastricht en de speeltuin in Kerkrade worden boeketten en knuffels achtergelaten. Foto: ANP

Op sociale media wordt een 24-jarige man uit Kerkrade aangewezen als dader. Zijn naam en foto's worden massaal gedeeld. De politie twittert dat het níét om de verdachte gaat en vraagt mensen dringend om de beelden te verwijderen en niet te delen.

Maandag 6 juni

De politie vraagt mensen om camerabeelden te delen van 1 juni (tussen 18.50 en 19.30 uur), als daarop een blauwe Volkswagen Lupo te zien is. Het gaat om beelden van de plek waar Gino is verdwenen, waar mogelijk zijn step is gevonden en waar zijn lichaam is gevonden.

Het politieonderzoek bij de woning van Donny M. Het politieonderzoek bij de woning van Donny M. Foto: ANP

Dinsdag 7 juni

Donny M. wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt dat hij verdacht wordt van moord. En dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. Het politieonderzoek loopt intussen nog door. De politie bekijkt onder meer of er nog andere verdachten zijn. Ook komen er camerabeelden binnen na de oproep van maandag.

Over Donny M. wordt bekend dat hij in 2017 al is veroordeeld voor het mishandelen van twee jonge jongens en het misbruiken van zeker één van hen. Hij kreeg toen bijna vijf maanden jeugddetentie. Ook moest hij een behandeling volgen in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Doony M. was toen zeventien. Bij justitie staat hij bekend als ernstig beschadigd. Dat schrijft het AD, dat het vonnis uit 2017 in handen heeft.

Woensdag 8 juni

In Kerkrade wordt een stille tocht gehouden. Er komt een erehaag met mooie auto's en motoren, omdat Gino daar gek op was. De tocht eindigt op de speelplek waar de jongen voor het laatst is gezien.