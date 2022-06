De rechtszaak tussen acteurs en exen Amber Heard en Johnny Depp zit erop. Woensdag gaf de Amerikaanse rechtbank vooral Depp gelijk. Wekenlang was deze zaak online en via de media te volgen. Wat betekent het voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld dat een zaak zo openbaar wordt uitgevochten?

"Wat mij opvalt is dat je twee kampen ziet, dat van Heard en dat van Depp, die polariseren. En dat het genderverhaal erin terugkomt", zegt Renée Römkens, hoogleraar Gendergerelateerd Geweld aan de Universiteit van Amsterdam.



"Daarbij staat vooral de geloofwaardigheid van Heard ter discussie. Depp wordt vaker gezien als slachtoffer van een heksenjacht. Dat vind ik opvallend, al heb ik er inhoudelijk geen oordeel over, omdat ik de feiten niet tot in detail ken."

Extra achtergrond: Depp versus Heard Johnny Depp en Amber Heard kregen in 2012 een relatie. Ze trouwden in 2015.

In 2016 vroeg Heard om een scheiding en een contactverbod.

In 2018, na de opkomst van MeToo, schreef ze in The Washington Post dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Depp werd niet genoemd, maar stapte wel naar de rechter.

Hierna beschuldigden ze elkaar van smaad en laster. Ze eisten miljoenen van elkaar.

Tijdens de rechtszaak kwamen er allerlei details naar buiten over drank, drugs, geweld en poep in bed.

Woensdag gaf de jury Depp op alle punten gelijk, en Heard op één punt. Zij moet hem 10.350.000 dollar betalen, hij haar 2 miljoen. Heard gaat in hoger beroep.

Schaamte en schuld

"Ik kan me voorstellen dat je als slachtoffer minder snel aangifte doet als je deze zaak hebt gevolgd", zegt Hilde Bakker, adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie. Volgens haar zit er bij slachtoffers vaak veel schaamte en schuldgevoel.

Daardoor is het al lastig om naar de politie te stappen. "Als je dan ook nog ziet hoe mensen in de rechtbank worden ondervraagd en gefileerd, helpt dat niet", denkt ze. "Al worden slachtoffers in Nederland tegenwoordig overigens wel meer serieus genomen."

Niets met MeToo te maken

Volgens Römkens wordt de zaak rond Depp en Heard gekoppeld aan grotere thema's, zoals huiselijk geweld en MeToo. Dat vindt ze zorgelijk.

"Deze persoonlijkheden, hun posities en de aard van hun problemen hebben niets met MeToo te maken. MeToo gaat om het ter discussie stellen van machtsmisbruik door (meestal) mannen, met seks als middel. Deze relatie was, zoals ik heb begrepen, erg complex. Er is over en weer veel naars gebeurd."

Toch wordt aan deze individuele zaak een algemene lading gegeven, ziet ze. "Het wordt geframed alsof huiselijk geweld een wederkerig probleem is, waarbij vooral de vrouw leugenachtig is en uit is op wraak. Zo maak je een karikatuur van het probleem en bagatelliseer je het."

Twee stappen vooruit, een stap terug

Volgens Römkens zijn we de afgelopen jaren twee stappen vooruitgegaan, maar ook een stap terug. "Beide zie je terug in deze zaak. Sommige mensen zeggen: 'Goed dat dit openlijk wordt besproken'. Anderen zeggen: 'Zie je wel, je wordt vals beschuldigd. Vrouwen zijn niet te vertrouwen.' En dat laatste kan buitengewoon schadelijk zijn."

Bakker is wat optimistischer. "We hebben de laatste jaren heel wat bereikt. De bespreekbaarheid is groter geworden. Slachtoffers treden vaker naar buiten en worden vaker geloofd. Die tegenbeweging is er altijd al geweest. Maar uiteindelijk denk ik dat het bewustzijn en de verontwaardiging breder zijn dan ooit."

NU.nl is benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om een vragenlijst in te vullen van één minuut. Heel erg bedankt!