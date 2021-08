Volgend weekend is de Grand Prix van Nederland, in de duinen van Zandvoort. Voor het eerst in 36 jaar wordt er weer een Formule 1-race in Nederland gereden. Wat moet je erover weten?

Wat gebeurt er wanneer?

De grote race waar het allemaal om draait, is zondag 5 september om 15.00 uur.





Voor die tijd mogen de rijders drie keer vrij trainen. Dat doen ze op de dagen ervoor, op vrijdag (11.30 uur en 15.00 uur) en op zaterdag (12.00 uur).





Zaterdagmiddag om 15.00 uur is de kwalificatie. De uitslag daarvan bepaalt of een coureur tijdens de race van zondag vooraan of juist meer naar achteren start.

Op wie moet je letten?

Op Max Verstappen, uiteraard. De race van zondag draait vooral om de strijd tussen hem en Lewis Hamilton uit Engeland.

Hamilton is zeven keer wereldkampioen. Hij staat momenteel bovenaan in het Formule 1-klassement. Verstappen staat op plek twee. Het circuit is flink verbouwd om weer geschikt te zijn voor een Formule 1-race. Foto: ANP

Is iedereen blij met de race?

Nee, niet echt. Het terrein ligt naast een groot natuurgebied. Daar leven beschermde vogels en andere dieren. Milieu-clubs maken zich zorgen over de schade die het evenement brengt aan de natuur.





Ook zorgen al die racende auto's voor veel uitlaatgassen. Meer dan waar vooraf rekening mee is gehouden, zegt een milieu-club. Donderdag heeft deze club dit probleem bij de rechter besproken. De rechter komt waarschijnlijk maandag of dinsdag met een uitspraak.





Als de rechter de milieu-club gelijk geeft, moet er wat veranderen. Het kan zijn dat er minder publiek mag komen, of in het extreemste geval kan het evenement zelfs helemaal niet doorgaan.

Mag er publiek bij de race en trainingen zijn?

Ja, maar wel een stuk minder dan vóór corona de bedoeling was.





Er waren 105.000 kaarten per dag verkocht. De regering heeft besloten dat er zo'n 70.000 mensen per dag welkom zijn. Zij moeten allemaal getest zijn, een corona-prik hebben of het afgelopen half jaar genezen zijn van corona.





Iedereen krijgt een vaste plek op de tribune. Daar moeten ze tijdens de race blijven zitten.





Er zijn geen kaartjes meer te koop.

Hoe komen al deze mensen in Zandvoort?

Dat is een flinke puzzel. Het gebied rondom het terrein is voor een groot deel dicht.





Tijdens de trainingen en de race van zondag wordt Zandvoort afgesloten voor auto's en motoren. Er worden speciale bussen ingezet.





Ook zijn er speciale parkeerplekken op zo'n 15 kilometer van het terrein. Daar kunnen bezoekers de auto parkeren en overstappen op de fiets. Daarna zetten ze hun fiets in een speciale fietsenstalling, op een paar kilometer van het terrein. Vanaf daar lopen ze het laatste stuk.





Bezoekers kunnen ook met de trein. Van 3 tot en met 5 september rijden er twaalf treinen per uur van en naar Zandvoort. Dat betekent dat er elke vijf minuten een trein aankomt of vertrekt. Zo kunnen er tienduizend reizigers per uur worden vervoerd. Het circuit is ongeveer een kwartier lopen vanaf het station. Het parcours. Foto: ANP

Kun je vanaf een duin naar de race kijken?

Nee. Al vanaf maandag is het duingebied naast de baan dicht voor publiek.

Hoe kun alles dan wél volgen als je geen kaartje hebt?

De trainingen en races worden uitgezonden op de zes Ziggo Sport Totaal-kanalen.





Deze zijn van 2 tot en met 7 september gratis. Ook als je geen Ziggo-abonnement hebt kun je dus kijken. Ook houdt NU.nl een liveblog bij tijdens de race.

