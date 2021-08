Prinses Alexia (16) heeft haar school in Den Haag vaarwel gezegd en stapt over naar een bekende kostschool in Wales. Op maandag 30 augustus begint daar het nieuwe schooljaar. Wat staat haar daar de komende twee jaar te wachten?

Wie is Alexia ook alweer?

Alexia is de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Haar oudere zus Amalia (17) is de kroonprinses: zij volgt Willem-Alexander ooit op. Hun jongste zus is prinses Ariane (14).

Op welke school zat Alexia eerst?

Alexia ging naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, net als haar zussen.

Amalia slaagde daar dit jaar, Ariane gaat naar de derde. En Alexia maakt de laatste twee jaar van haar middelbare school dus af op United World College of the Atlantic (UWC Atlantic).

Wat is dat voor school?

Het is een kostschool voor 16 tot 19-jarigen. Scholieren uit meer dan 150 landen leren én wonen er samen. Ze worden klaargestoomd voor de universiteit. UWC Atlantic is het oudste UWC. Er zijn er inmiddels achttien over de hele wereld. Ook in Maastricht zit er een. De school van Alexia zit in een oud middeleeuws, Harry Potter-achtig kasteel.

111 Dit is de nieuwe school van prinses Alexia in Wales

Wat is er zo bijzonder aan die UWC’s?

UWC Atlantic werd in 1962 opgericht. De oprichter wilde jongeren uit allerlei culturen

samenbrengen, zodat ze van elkaar leren. De UWC's leren hun scholieren om betrokken te zijn en goed samen te werken, zeggen ze zelf. Zodat ze straks de wereld kunnen verbeteren. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, wereldproblemen en vrede.

Wat betekent dat voor Alexia?

Ze mag vakken kiezen uit zes pakketten. Zoals taal en literatuur, mensen en samenlevingen, wetenschap, en kunst. Ook leert ze onderzoek doen, schrijven en kritisch nadenken. Ze krijgt buitenlessen, en gaat waarschijnlijk vrijwilligerswerk doen.

Willem-Alexander (tweede van links) zat ook op het UWC. Op deze foto staat hij met zijn ouders prins Claus en toenmalig koningin Beatrix. Willem-Alexander (tweede van links) zat ook op het UWC. Op deze foto staat hij met zijn ouders prins Claus en toenmalig koningin Beatrix. Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Is het een school voor rijke kinderen?

Niet per se. Twee jaar UWC Atlantic kost ongeveer tussen de 81.000 en 94.000 euro. Maar wie dat niet kan betalen, kan een beurs aanvragen. De school nodigt iedereen die het wil uit om zich op te geven. Door opdrachten en een interview wordt bekeken of je er past. De school zegt daarbij te kijken naar wat je kunt, wat je wilt en hoe betrokken je bent.

Wat voor diploma krijgt Alexia straks?

Als ze slaagt haalt ze een 'Internationaal Baccalaureaat'. Dat staat gelijk aan een vwo-

diploma, en is geldig in veel landen.

Waarom gaat Alexia eigenlijk naar Wales?

Daar heeft ze zelf niets over gezegd. Maar haar vader zat ook op deze school en schijnt er een leuke tijd te hebben gehad. Hij had haar graag willen rondleiden, maar door corona kon dat niet, vertelde hij eerder aan de pers. Willem-Alexander is beschermheer van UWC Maastricht.

Bekende (oud)UWC'ers Koning Willem-Alexander van Nederland (afgestudeerd)

Prinses Raiyah bint Al Hussein van Jordanië (afgestudeerd)

Kroonprinses Elisabeth van België (afgestudeerd)

Kroonprinses Leonor van Spanje (15) zit er tegelijk met Alexia

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.