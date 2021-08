Britney Spears staat al dertien jaar onder toezicht van haar vader. Al jaren probeert ze daarvan af te komen via de rechter. Donderdag bleek dat haar vader er zelf mee wil stoppen. Maar wel met tegenzin. Dit is de stand van zaken in een tijdlijn.

1998:

Britney Spears breekt door met het nummer …Baby One More Time. Ze is dan zestien jaar.

De jaren daarna scoort ze meer hits: Oops!... I did It again (2000)

I’m A Slave 4 U (2001)

Toxic (2003)

Everytime (2004)

2004:

Spears trouwt met Kevin Federline en krijgt twee kinderen, Sean Preston (2005) en Jayden (2006).

2006-2007:



Spears en Federline scheiden.

Spears wordt meerdere keren feestend gefotografeerd en beelden waarop ze met haar zoon (dan nog een baby) op schoot een auto bestuurt, zorgen voor verontwaardiging.

Na een achtervolging door fotografen scheert ze haar hoofd kaal. Beelden hiervan gaan de hele wereld over.

Ze slaat met een paraplu in op de auto van een fotograaf.

Ze zit een dag in een afkickkliniek.

Federline krijgt de voogdij over de kinderen.

Op de scheiding en rechtszaak over de voogdij in 2007 komen enorm veel journalisten af. Op de scheiding en rechtszaak over de voogdij in 2007 komen enorm veel journalisten af. Foto: Getty Images

2008:

Spears wordt opgenomen met psychische klachten. Ze komt onder 'curatorschap' (toezicht) van haar vader te staan. Dat is een strenge regeling voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Haar vader beslist:

Waar ze woont, en hoe.

Waar ze naartoe mag.

Wie ze mag zien.

Wat er met haar geld gebeurt.

Over haar carrière.

Over haar gezondheid.

Dat doet hij samen met een tweede curator.

2008-2019:

Spears krabbelt op: ze brengt vier nieuwe albums uit en is jurylid van The X Factor. Ze geeft wekelijks shows in Las Vegas en gaat op wereldtournee. Ze verdient vele miljoenen dollars. Toch blijft haar vader als toezichthouder bepalen wat er met haar leven en geld gebeurt.

Britney Spears bij de bekendmaking van haar Las Vegas-shows in 2018. Britney Spears bij de bekendmaking van haar Las Vegas-shows in 2018. Foto: Getty Images

2019:

Ineens stopt Spears met haar optredens.

Ze komt weer in een kliniek terecht.

Trouwe fans vermoeden dat ze erg ongelukkig is met het curatorschap. Onder de hashtag #FreeBritney vragen ze hier - al jaren - aandacht voor, en die aandacht komt er steeds meer.

Spears wil inderdaad van het curatorschap af. Dat blijkt uit stukken die de krant The New York Times ontdekt.

Eind 2020

Via haar advocaat vraagt Spears om het ontslag van haar vader. De rechter weigert. Wel mag een andere curator (dan haar vader) haar geldzaken gaan beheren.

Februari 2021

De documentaire Framing Britney Spears komt uit. Opnieuw is er veel aandacht voor de #FreeBritney-beweging en het curatorschap.

Fans demonstreren meerdere keren voor de 'bevrijding' van Britney Spears. Fans demonstreren meerdere keren voor de 'bevrijding' van Britney Spears. Foto: Getty Images

23 juni 2021

Voor het eerst praat Spears in het openbaar over haar situatie. Ze wil haar vrijheid terug, vertelt ze aan de rechter. Ze zegt dat haar vader haar heeft gedwongen te werken, medicijnen te nemen en zelfs anticonceptie te gebruiken.

1 juli 2021

De rechter zegt 'nee' tegen het verzoek van de advocaat van Spears om haar vader te ontslaan als curator. Dit was echter nog een oud verzoek en heeft niets te maken met de hoorzitting van 23 juni.

Als de rechtbank zich bezighoudt met de zaak, staan er buiten altijd fans van Britney Spears. Als de rechtbank zich bezighoudt met de zaak, staan er buiten altijd fans van Britney Spears. Foto: Getty Images

14 juli 2021

Spears behaalt een kleine overwinning: ze mag haar eigen advocaat kiezen. Met hem wil ze aangifte gaan doen tegen haar vader.

15 juli 2021

Spears bedankt haar fans op sociale media voor hun steun. Ze gebruikt zelfs de hashtag #FreeBritney. Ook collega's steunen haar, zoals Madonna, P!nk, Justin Timberlake, Christina Aguilera en Courtney Love.

26 juli 2021

Spears vraagt de rechtbank om een andere curator. In plaats van haar vader wil ze dat de accountant Jason Rubin haar toezichthouder wordt. Als dat lukt, kan ze daarna proberen helemaal van het toezicht af te komen.

12 augustus 2021

Vader Spears wil stoppen met het toezicht op zijn dochter. Dat blijkt uit papieren die hij naar de rechtbank heeft gestuurd. Hij stopt niet omdat hij denkt dat dat iemand anders een betere curator zou zijn, maar vanwege alle "oneerlijke aanvallen" op hem. Die "publieke strijd" is niet goed voor zijn dochter, zegt hij.

13 augustus 2021

Fans zijn dolblij met het besluit. Al hebben ze natuurlijk liever helemaal geen curator dan een vervanger voor vader Spears.

Wat Britney er zelf van vindt, is niet helemaal duidelijk. Ze plaatste op Instagram een tekening waarop een vrouw met bloemen en vlinders in haar haren van achteren te zien is. Maar haar mening schreef ze daar niet bij.

