Twintig jaar lang is in Afghanistan gevochten tegen de Taliban. Ook Nederland deed mee. Nu verovert de terreurgroep ineens veel gebied. Wat gaat er mis?

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 vochten verschillende landen tegen de Taliban. Die groep wil dat iedereen volgens strenge islamitische regels leeft.

Het is alleen nooit gelukt om de Taliban te verslaan. Ze hebben altijd stukjes land veroverd en weer verloren. Toch hebben andere landen besloten de oorlog te stoppen. Die was namelijk duur en leverde niet veel op.

Nog niet zo lang geleden waren er ook Nederlandse militairen in Afghanistan.

De Amerikanen kondigden als eersten hun vertrek aan. Zij vormden de grootste groep soldaten. De andere landen volgden, waaronder Nederland.

De terugtrekking is een kans voor de Taliban. Afghanistan heeft wel een eigen leger, maar dat is veel minder sterk dan de internationale troepen.

Inmiddels hebben de Taliban verschillende steden veroverd. In totaal is meer dan de helft van het land in handen van de Taliban.

