Op NU.nl proberen we elke dag zo goed mogelijk verslag te doen van wat er speelt in Nederland en in de wereld. Van Syrië tot Sylvie en van coronavirus tot Corona-bier. Maar we kunnen nooit álles behandelen. En zien vast ook weleens dingen over het hoofd. Welke onderwerpen mis jij nog?

We maken NU.nl samen met jullie, dus horen graag wat er volgens jou nog ontbreekt. Aan welk nieuws we (meer) aandacht zouden moeten besteden, maar ook welk nieuws we beter zouden moeten uitleggen. Of welke vragen je graag beantwoord ziet.

Alle ideeën zijn welkom. Je kunt je suggestie plaatsen via de NUjij-reactiemogelijkheid hieronder.

Wil je liever niet dat jouw suggestie door andere NU.nl-gebruikers te lezen is? Mail die dan naar redactie@nu.nl.

Heb je een concrete tip voor onze onderzoeksjournalisten omdat je bijvoorbeeld te maken hebt gehad met een misstand, dan kun je ook op deze drie manieren bij ons terecht.