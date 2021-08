De Pride draait om gelijke rechten voor iedereen. Het kan wel wat lastig zijn om alle groepen die hun identiteit vieren, uit elkaar te houden. Want waar staan de letters in lhbti+ eigenlijk voor? En wat betekenen de vlaggen die je op de Pride ziet? Een overzicht.

Lesbisch

Vrouwen die op vrouwen vallen.

De 'lesbische' vlag. De 'lesbische' vlag. Foto: Wikimedia

Homo

- Een man die op mannen valt.

- Het woord homo wordt ook in het algemeen gebruikt voor mensen die op hetzelfde geslacht vallen.

De homovlag. De homovlag. Foto: Wikimedia

Biseksueel

Mensen die op mannen en vrouwen vallen.

De 'biseksuele' vlag. De 'biseksuele' vlag. Foto: Wikimedia

Transgender

Iedereen die zich niet (of niet helemaal) thuis voelt in het lichaam waarin diegene geboren is. Wie in het lichaam van een man is geboren, voelt zich bijvoorbeeld vrouw.

De transgendervlag. De transgendervlag. Foto: Wikimedia

Intersekse:

Mensen die geboren worden in een lichaam met mannelijke én vrouwelijke eigenschappen.

De interseksevlag. De interseksevlag. Foto: Wikimedia

Queer

Mensen die vaak niet hetero zijn, maar hokjes te beperkt vinden. Ze noemen zich bijvoorbeeld geen 'bi', 'homo' of 'hetero', maar 'zichzelf'.

Aseksueel

Mensen zonder behoefte aan seks met anderen.

De aseksuelenvlag. De aseksuelenvlag. Foto: Wikimedia

Panseksueel

Mensen die op mensen vallen. Het maakt niet uit of de ander zich man, vrouw of iets anders voelt.

De vlag van panseksuelen. De vlag van panseksuelen. Foto: Wikimedia

Non-binair

Mensen die zich niet alleen man of vrouw voelen. Ze voelen zich wat van allebei, of geen van beide. Of ze voelen zich soms man en soms vrouw.

De vlag van non-binaire personen. De vlag van non-binaire personen. Foto: Wikimedia

Cisgender

Het geslacht bij de geboorte komt overeen met hoe mensen zich voelen. Vrouwen voelen zich vrouw. Mannen voelen zich man.

