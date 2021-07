Over veertien jaar zijn er geen nieuwe auto's meer te koop die op benzine of diesel rijden. Dat staat in een nieuw klimaatplan van de Europese Unie. Waarom wil de EU dit? En wat betekent het plan voor mensen met een benzine- of dieselauto?

Voorlopig verandert er voor bezitters van een benzineauto weinig. Daar kun je nog tot 2050 in blijven rijden. Als je een nieuwe auto wilt kopen, verandert er wel wat: die moeten vanaf 2035 allemaal elektrisch zijn.

Het klimaatplan is een idee van de Europese Commissie, de regering van de EU. De Nederlandse politicus Frans Timmermans zit in die commissie en is een van de belangrijkste bedenkers van het plan. Hij heeft het plan half juli gepresenteerd.

Het doel van het klimaatplan is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De temperatuur op aarde stijgt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Alle EU-landen hebben afgesproken dat ze in 2030 ruim de helft minder CO2 willen uitstoten dat nu het geval is. In 2050 wil de EU helemaal geen CO2 meer uitstoten.

Frans Timmermans maakt de klimaatplannen bekend in Brussel. Frans Timmermans maakt de klimaatplannen bekend in Brussel. Foto: AFP

Auto's en bestelwagens stoten momenteel ongeveer 15 procent van alle CO2 uit in Europa. En er komen steeds meer benzine- en dieselauto's op de weg. Er worden ook steeds meer elektrische auto's (die stoten geen CO2 uit) gemaakt, maar toch vindt de EU dat dat sneller moet. Daarom zijn er plannen over auto's gemaakt.

Vanaf 2035:

Mogen fabrikanten geen nieuwe benzine- en dieselauto's meer verkopen. Ook geen hybride auto's meer. Die hebben een benzinemotor of dieselmotor, én een elektrische motor.

Zullen alle nieuwe auto's die in de showroom van een autodealer staan, op elektriciteit (of misschien waterstof) rijden.

Mag je nog wel in een benzineauto blijven rijden. Je bent niet verplicht om je oude auto in te ruilen.

Mag je ook nog steeds een tweedehands auto kopen die op benzine of diesel rijdt.

Vanaf 2050:

Mogen benzine- en dieselauto's helemaal niet meer de weg op in Europa.

Is het de bedoeling dat iedereen in een elektrische auto (of waterstofauto) rijdt.

Dit soort laadpunten voor elektrische auto's gaan we de komende jaren steeds meer zien langs de weg. Dit soort laadpunten voor elektrische auto's gaan we de komende jaren steeds meer zien langs de weg. Foto: ANP

Dit zijn de gevolgen voor jouw portemonnee

Tanken wordt de komende jaren waarschijnlijk duurder. Dat is omdat de EU wil dat de olie-industrie meer gaat betalen voor de CO2-uitstoot, maar die zal de rekening (deels) doorschuiven naar de autorijder. Bij de pomp zullen we dit merken: de benzineprijs gaat omhoog.

Elektrische auto's zijn voor veel mensen duur. Timmermans zegt ook: "Miljoenen mensen hebben nog nooit meer dan 1.500 euro aan een auto uitgegeven." Maar hij denkt dat er de komende jaren meer betaalbare tweedehands elektrische auto's op de markt komen.

Het is nog niet zeker of de plannen doorgaan. Het Europees Parlement en de EU-landen moeten nog zeggen wat ze van de voorstellen vinden. Op het gebied van schonere auto's wil Nederland hetzelfde als de EU.

Of benzine- en dieselauto's ook echt in 2050 verboden worden in de EU staat dus nog niet vast. Maar dat dit verbod er in de toekomst gaat komen, is vrijwel zeker.

