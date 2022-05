Met 66 jaar aan geschiedenis en meer dan vijftig landen die al eens mee hebben gedaan, is het Eurovisie Songfestival een goudmijn aan feitjes en statistieken. NU.nl zet op de dag van de grote finale weetjes op een rij over alle landen die vanavond aantreden.

Dat we Tsjechië vanavond in de finale aantreffen, is best een bijzonderheid. Het land, dat in 2007 voor het eerst meedeed maar ook heel wat jaren verstek liet gaan, heeft uit tien deelnames pas vier keer de eindstrijd gehaald. De hoogste positie ooit was de zesde plaats in 2018 van Mikolas Josef.

Roemenië had aan het begin van deze eeuw een van de indrukwekkendste reeksen op het Songfestival. Sinds de introductie van de halve finale (dit werden in 2008 twee halve finales) miste het land pas in 2018 voor het eerst de eindstrijd (naast de diskwalificatie in 2016). Sinds 2018 hebben we de Roemenen nooit meer in de finale gezien, tot dit jaar, nu WRS zich gekwalificeerd heeft. Overigens lijkt een winst voor Roemenië dit jaar ver weg: Llamame heeft startpositie twee gekregen, ook wel 'the death slot' genoemd. Nooit eerder won iemand die als tweede in de finale stond.

Portugal won in 2017 nog het Songfestival met Salvador Sobral en vorig jaar in Rotterdam eindigde The Black Mamba op een keurige twaalfde plaats. Maar het land heeft ook mindere Eurovisie-tijden gekend. Van 2004 tot en met 2007 en van 2011 tot en met 2015 werd de finale niet gehaald.

In Finland komt het Songfestival-succes niet aanwaaien. Het land heeft sinds het begin van de jaren negentig nog maar twee keer de top tien gehaald. In 2006 won het land met de band Lordi en vorig jaar werd de zesde plaats gehaald met Blind Channel. Beide toptienresultaten werden dus geboekt met een rockband. Wellicht doet The Rasmus dit jaar ook een duit in het zakje.

Zwitserland scoorde de afgelopen twee edities extreem goed met een derde en vierde plaats van Gjon's Tears en Luca Hänni. In de tien jaar ervoor haalde het land echter maar twee keer de finale, waarvan een keer ook nog eens de laatste plaats in de finale opleverde.

Frankrijk is er al vanaf het begin in de jaren vijftig bij en heeft het Eurovisie Songfestival al vijf keer weten te winnen. De laatste overwinning dateert echter alweer van 1977. Vorig jaar kwamen de Fransen wel dichtbij met een tweede plaats voor Voilà van Barbara Pravi.

Noorwegen heeft de twijfelachtige eer het land te zijn dat het vaakst als laatste eindigde. Dat gebeurde maar liefst elf keer. Vier keer kregen de Noren zelfs helemaal geen punten, een record dat ze mogen delen met Oostenrijk.

Veel landen kunnen alleen maar dromen van de flitsende start die Armenië had. In de eerste vijf deelnames haalde het land telkens de top tien. De laatste jaren ging het wat minder. De Armeniërs staan dit jaar voor het eerst sinds 2017 weer in de finale.

Italië gaat als een trein sinds het land in 2011 besloot terug te keren op het Songfestival. Slechts twee keer vielen ze buiten de top tien en met een overwinning (2021), twee tweede plaatsen (2011 en 2019) en een derde plaats (2015) zijn ze niet uit de top van het scoreboard te slaan.

Het wordt eens tijd dat Spanje het Songfestival weer wint. Met de laatste overwinning in 1969 is dit alweer meer dan vijftig jaar geleden. De laatste keer dat het land niet ergens onderin belandde, was alweer in 2014. Toen werd de top tien nog eens gehaald.

Nederland heeft het Songfestival weliswaar vijf keer gewonnen, maar daar staat tegenover dat we ook vijf keer als allerlaatste eindigden. De laatste keer was in de halve finale van 2011 met de 3JS. Het is te hopen dat S10 voor een zesde overwinning zorgt en niet voor een laatste plaats.

Oekraïne doet pas sinds 2003 mee, maar heeft sindsdien al vijf keer de top drie gehaald. Daaronder waren twee klinkende overwinningen: in 2004 en 2016.

Duitsland lijkt zijn draai op het Songfestival helemaal kwijt te zijn. Na Lena's overwinning in 2010 volgden meteen nog twee toptiennoteringen, maar sindsdien worden er bijna alleen nog maar laatste en bijna laatste plaatsen 'gescoord'.

Litouwen heeft al 22 keer aan het Songfestival meegedaan, maar haalde nog nooit de top vijf. Het beste resultaat van de Baltische staat is de zesde plaats uit 2006. Vorig jaar kwamen ze wel in de buurt met een achtste plaats voor The Roop.

Azerbeidzjan had in de eerste jaren van deelname haast een abonnement op de top vijf. Dat abonnement werd in 2014 voorlopig stopgezet. Sindsdien stond het land nog maar één keer in de top tien (2019).

Onze zuiderburen uit België kenden net als Nederland een periode aan het begin van deze eeuw waarin de finale van het Songfestival amper werd bereikt. Inmiddels hebben ze zich wat herpakt: van 2015 tot en met 2017 haalden ze zelfs drie toptiennoteringen op een rij.

Griekenland kreeg de smaak te pakken in 2004. De Grieken scoorden toen acht jaar op rij een toptiennotering en wonnen zelfs in 2005. Vorig jaar bracht Stefania ze terug in de top tien en het zou zomaar kunnen dat Amanda Tenfjord daar dit jaar nog een schepje bovenop doet.

IJsland doet dit jaar voor de 34e keer mee, maar heeft nog geen enkele keer gewonnen. In 2009 en 1999 kwamen de IJslanders wel dichtbij met een tweede plaats. Vorig jaar scoorde het land nog een mooie vierde plek.

Het is dit jaar de zeventiende keer dat Moldavië van de partij is. Het land wist twaalf keer de eindstrijd te behalen. De derde plaats van SunStroke Project uit 2017 is het beste resultaat.

Zweden is een van de succesvolste landen. Van de zestig inzendingen eindigden er 41 bij de beste tien. Zesmaal wist Zweden het songfestival te winnen, slechts één keer minder dan recordhouder Ierland. Sinds de introductie van de halve finales heeft Zweden zich maar één keer niet geplaatst.

Australië begon vol goede moed aan het Songfestival-avontuur. In de eerste zes deelnames haalden de Australiërs vier keer de top tien. Ze misten pas één keer de finale. Hun beste resultaat is de tweede plaats van Dami Im in 2016.

Er zijn weinig landen zo hard toe aan een Songfestival-succes als het Verenigd Koninkrijk. Sinds de vijfde plek in 2009 haalden de Britten de top tien niet meer en werden ze maar liefst drie keer laatste.

Polen scoorde tijdens de eerste deelname gelijk een tweede plaats, maar daar kwam het later niet meer in de buurt. Het enige andere toptienresultaat (een achtste plaats) stamt uit 2016.

Toen Servië in 2007 voor het eerst zonder Montenegro meedeed, werd gelijk de winst gepakt. Sindsdien doet het land het ook niet onverdienstelijk. Uit veertien deelnames werd slechts drie keer de finale niet gehaald.

Estland is een land van extremen. Na de winst in 2001 wist het tien keer de finale mis te lopen, maar scoorde het land ook met regelmaat toptiennoteringen, voor het laatst in 2018.