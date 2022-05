Mahmood is voor de meeste Songfestival-fans een oude bekende: in 2019 deed de Italiaanse zanger ook al eens mee. Toen werd hij met Soldi tweede. Dit jaar staat hij er weer, maar nu met zanger Blanco. Hoe bijzonder is het dat een artiest terugkeert op het podium van het Eurovisie Songfestival?

Mahmood wilde zelf niet per se nog eens meedoen, vertelde hij al aan NU.nl: de zanger heeft een succesvolle carrière, toert door Europa en kan lekker doen waar hij gelukkig van wordt. Maar hij kende zanger Blanco, die niets liever wilde dan ook eens op dat podium staan en daar zijn hulp bij nodig had. En dus is Mahmood terug.

Als je zo hoog bent geëindigd als Mahmood, is het best een risico om nog eens mee te doen: je kunt jezelf bijna niet overtreffen. Kijk naar Waylon, die met Ilse Delange als The Common Linnets in 2014 nog tweede werd, maar vier jaar later in zijn eentje met Outlaw In 'Em niet verder kwam dan de achttiende plek.

Waylon is niet de uitzondering op de regel: Edsilia Rombley deed twee keer mee. Met Hemel en Aarde werd ze vierde, maar negen jaar later in 2007 wist ze met On Top Of The World de finale niet eens te bereiken.

Twee keer winnen kan wel

Zelfs als je het Songfestival al eens gewonnen hebt, kun je het gewoon nog een keer proberen: Alexander Rybak won in 2009 met zijn nummer Fairytale, maar werd in 2018 slechts vijftiende toen hij meedeed met That's How You Write a Song.

Johnny Logan of 'Mr Eurovision' is het bewijs dat een terugkeer kan werken: hij won in 1980 met What's Another Year en zeven jaar later gewoon nog een keertje met Hold Me Now. Overigens heeft hij nog vaker gewonnen als tekstschrijver: hij schreef ook Why Me?, het nummer dat Linda Martin in 1992 zong.

Ook deelnemers uit Moldavië en Oekraïne komen bekend voor

Dit jaar is Mahmood wellicht de bekendste die terugkeert, maar de groep uit Moldavië is ook geen onbekende: Zdob si Zdub was zelfs de allereerste die het land mocht vertegenwoordigen in 2005. In dat jaar werd de groep zesde. Zdob si Zdub deed in 2011 opnieuw mee en werd toen met So Lucky twaalfde.

Ook een van de bandleden van Oekraïne kan je bekend voorkomen: Ihor Didenchuk is ook lid van GO_A, de band die vorig jaar namens Oekraïne meedeed. De kans dat je hem dit keer herkent, is wel héél klein: hij is een van de bandleden die van top tot teen gehuld in lappen zijn gehuld.