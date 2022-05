Zaterdag is de grande finale van het Eurovisie Songfestival. NU.nl-verslaggever Lara Zevenberg zat een uur lang klaar om al jullie vragen over de muziekwedstrijd te beantwoorden. Een greep uit de beste vragen en antwoorden.

R_vanSteenoven: Waarom hebben ze besloten dat de muziek niet meer live gespeeld mag worden? De stemmen zijn live, maar alle instrumenten komen van een bandje. Het was toch veel mooier met een liveorkest?



"Ik ben het helemaal met je eens: livemuziek is vele malen mooier. Maar het levert ook problemen op, want tijdens een liveshow kan er een hoop misgaan. En elk element dat je eruit kunt halen om de kansen te verkleinen dat er iets misgaat, is er eentje."



"Gekeken naar de repetities de afgelopen weken is het maar goed dat er niet ook nog livemuziek is: er ging al zo veel mis voor de zangers. Moet je je voorstellen hoe dat was geweest als ook alle gitaristen, drummers en andere muzikanten aangesloten moesten worden."

Senna Elshof: Hoe zit het met de volgorde van optreden? Heeft S10 een gunstige plaats?



"De European Broadcasting Union (EBU) en de Italiaanse omroep RAI hebben S10 de elfde plek gegeven in de finale. Gekeken naar de landen waar ze tussen zit, is dat niet per se een gunstige plek: ze komt na Spanje en voor Oekraïne en dat zijn allebei landen die het dit jaar heel erg goed doen bij de bookmakers. Wat mogelijk wel weer helpt: de nummers van Spanje en Oekraïne zijn wat meer uptempo, waardoor S10 even wat rust biedt."

Sikeman: Ik heb het gevoel dat het Songfestival te politiek is geworden. Landen die heel politiek stemmen, waarbij muziek eigenlijk geen invloed heeft op de punten. Ook de zangers en groepen worden naar mijn mening te politiek gekozen. Is dit altijd zo geweest en zie ik het de laatste jaren pas? Ook landen die wel meedoen maar helemaal niet Europees zijn. Hoofdvraag: Hoe politiek is het festival?



"Het Eurovisie Songfestival zegt een politiek-vrij evenement te zijn en nummers mogen dan ook geen politieke teksten hebben. In de praktijk blijkt het toch vaak zo dat politiek wel meetelt."



"Songfestival-winnares Jamala zei twee weken geleden nog tegen mij dat het onmogelijk los van elkaar te zien is. Zij won in 2016 met het nummer 1944. Hoewel dat nummer ging over haar familie en de gruwelen die zij hebben moeten doorstaan, legden veel mensen toch de link met de Krim, het schiereiland dat met geweld was geannexeerd door Rusland."



"Helemaal politiek-vrij zal het Songfestival waarschijnlijk nooit worden, want zoals Jamala ook zei: het blijft een evenement waar we allemaal met vlaggetjes van ons eigen land naar kijken."

dvanbommel: Wat zijn de voorwaarden voor een inzending? Waar moet het lied aan voldoen? Moet het bijvoorbeeld per se tekst hebben?



"Ik heb hier een uitgebreid stuk over geschreven. Daar staat overigens het derde deel van je vraag niet in, dus leuk dat je 'm stelt: tekst is wel tamelijk belangrijk tijdens het Songfestival. De muziek is namelijk niet live, alleen de zang. Als er geen zang is, is er dus niets live en daarmee voldoe je niet aan de voorwaarden."

Beardyphish: Wat is het voordeel/nadeel om een nationale finale te houden, dan een clubje van de AVROTROS de Nederlandse inzending te laten bepalen?



"In veel landen is de nationale finale bijna populairder dan het echte Songfestival. San Remo in Italië wordt door miljoenen Italianen bekeken en in Zweden is de nationale finale ook ongelofelijk populair. Dat heeft natuurlijk een voordeel: het publiek krijgt de tijd de liedjes een beetje te leren kennen en omdat mensen kunnen meestemmen wordt duidelijk hoe populair een nummer is in eigen land."

"In Nederland hebben we ook nationale finales gehad: Sha-la-lie werd bijvoorbeeld uitgekozen in een televisie-uitzending. We weten allemaal hoe dat is geëindigd (en mocht je het hebben verdrongen: we haalden de finale niet)."

"AVROTROS heeft ervoor gekozen de selectie neer te leggen bij een groep experts op het gebied van muziek en het Songfestival. Sinds we op die manier werken gaat het een stuk beter met Nederland op het Songfestival."

Aline_Scholten: Ik vind het nummer van Zweden haast een kopie van Lady Gaga. Het refrein van het nummer Shallow uit de film A Star Is Born. Mag dat

"Plagiaat is uit den boze tijdens het Songfestival, maar je laten inspireren door artiesten mag natuurlijk wel. Brooke van Ierland laat zich inspireren door Blondie en Mia Dimsic uit Kroatië is fan van Norah Jones en Taylor Swift."

