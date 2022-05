Beardyphish: Wat is het voordeel/nadeel om een nationale finale te houden, dan een clubje van de AVROTROS de Nederlandse inzending te laten bepalen?



"In veel landen is de nationale finale bijna populairder dan het echte Songfestival. San Remo in Italië wordt door miljoenen Italianen bekeken en bijvoorbeeld in Zweden is de nationale finale ook ongelofelijk populair. Dat heeft natuurlijk een voordeel: het publiek krijgt de tijd de liedjes al een beetje te leren kennen en omdat mensen kunnen meestemmen wordt duidelijk hoe populair een nummer is in eigen land."



"In Nederland hebben we ook nationale finales gehad: Sha-La-Lie werd bijvoorbeeld uitgekozen in een televisie-uitzending. We weten allemaal hoe dat is geëindigd (en mocht je het niet weten: we haalden de finale niet)."



"AVROTROS heeft er voor gekozen experts op het gebied van muziek en het Songfestival zich te laten buigen over de selectie en sinds we op die manier werken gaat het een stuk beter met Nederland op het Songfestival."