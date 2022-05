Je leest en hoort het overal: Oekraïne wordt de winnaar van dit Eurovisie Songfestival, de bookmakers weten het al maanden zeker. Maar waarom luisteren we eigenlijk naar die bookmakers? En hoe gaan ze te werk?

Ze zitten er zelden naast, moet meteen gezegd worden. In 2021 wisten ze dat Maneskin zou winnen en ook Duncan Laurence werd al weken voorspeld als de winnaar van 2019. En dat terwijl bookmakers eigenlijk niet heel veel meer doen dan het optellen van een heleboel weddenschappen die in allerlei landen zijn aangegaan.

Een bookmaker is een gokaanbieder: wil jij geld inzetten op jouw favoriete inzending, dan kom je bij hen terecht. Op bijvoorbeeld Eurovisionworld kun je al die inleggen van verschillende bookmakers bij elkaar zien: welk land wordt het vaakst door gokkers als winnaar gekozen? Dat land komt op één te staan. Op die manier wordt een lijst gevormd.

Denk jij dat Oekraïne gaat winnen? Dan kun je geld inzetten op Oekraïne. Maar omdat een heleboel mensen dat doen, is de uitbetaling als je gelijk hebt niet heel groot.

Gok je nu dat Frankrijk (dat de bookmakers nu niet hoger plaatsen dan vijftien) gaat winnen en dat land wint inderdaad, dan is de uitbetaling vele malen groter. Daardoor kan het aantrekkelijker worden nu te gaan inzetten op Frankrijk. Wel ben je dan dus minder zeker dat je ook daadwerkelijk je ingezette geld terugkrijgt.

Goed in de materie

De gokkers zijn bij het Songfestival wel vaak mensen die goed in de materie zitten, zo zie je altijd aan de bookmakers nog voordat er ook maar één nummer is bekendgemaakt. Zweden scoort ieder jaar weer goed, dus daar wordt al voor aanvang meer geld op gezet.

Nederland wordt steeds vaker nog voor de bekendmaking al hoger ingeschat, omdat we het de laatste jaren (afgezien van Trijntje Oosterhuis en vorig jaar Jeangu Macrooy) steeds best goed hebben gedaan. Repetities hebben vaak ook impact: als een artiest steeds vals blijft zingen tijdens de doorlopen, zie je toch wat veranderen bij de bookmakers.

Hoe vaak hebben ze het nou goed?

Maar hoe vaak hebben de bookmakers het nou goed? Zoals gezegd de laatste twee jaar in ieder geval, maar in 2018 zaten ze er gewoon keihard naast. Israël won toen het Songfestival met Netta's Toy en niet Fuego van Cyprus, zoals de bookmakers dachten.

De afgelopen vijf jaar hebben de bookmakers er drie keer (in 2018, 2017 en 2016) naast gezeten. Toch blijven we over ze schrijven. Dat is omdat ze weliswaar de winnaar niet altijd goed hadden, maar de top vijf wel.

Ook blijft het uiteindelijk toch alsof je een combinatie leest van een heleboel recensies uit allerlei landen. Zo kun je polsen welke artiesten wel en niet populair zijn.