Met een opzwepende beat en een verleidelijke dans weet Chanel nu al harten te stelen, terwijl haar nummer SloMo slechts enkele seconden te zien was in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Achter de inzending van Spanje blijkt een Nederlander te zitten. Wie is deze Arjen Thonen?

SloMo ademt alles wat je verwacht van de Spaanse inzending: een stevige latinbeat, Chanel gehuld in een glinsterend matadorpak (of nou ja, de bovenkant daarvan) en een waaier om het haar verfrissend uit het gezicht te wapperen. En toch is de basis voor het nummer echt in Nederland gelegd: producer Thonen werkte eraan in Velsen-Noord.

Thonen werkt al tien jaar in de muziekindustrie als producer en draait zelf als dj onder de naam Swacq (een acroniem voor Sounds With A Certain Quality). In het verleden werkte hij met artiesten als Tiësto, Nicky Romero en will.i.am en via laatstgenoemde kwam hij op zijn volgende project: iets maken voor Jennifer Lopez.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het Eurovisie Songfestival

In gesprek met het AD vertelde Thonen dat hij via will.i.am in contact kwam met de drummer van The Black Eyed Peas en dat die hem uitdaagde aan de slag te gaan met een nummer voor Lopez, maar dat hij uiteindelijk niets hoorde van de zangeres of haar team. Het contact met de drummer bleef en die tipte hem dat er in Spanje gezocht werd naar een nummer voor het Eurovisie Songfestival en dat het nummer van Thonen precies was waar ze naar zochten.

180 Spanje - Chanel - SloMo

Alleen een paar berichtjes

Thonen stuurde het nummer op en uiteindelijk belandde het op Benidorm Fest, het muziekevenement waarbij Spanje de inzending voor het Eurovisie Songfestival kiest. Chanel wist de meeste punten binnen te halen en zo kwam het dat Spanje met een Nederlandse inzending in Turijn staat.

Echt contact met Thonen is er nog niet geweest, vertelt Chanel aan NU.nl. "We hebben elkaar nog steeds niet ontmoet, ik hoop dat dat wel gaat gebeuren. We hebben alleen wat berichtjes over en weer gestuurd, hij heeft veel talent."

Chanel staat hoog bij de bookmakers en zeker na de laatste repetitie van donderdag zijn steeds meer journalisten ervan overtuigd dat de zangeres weleens een plek in de top vijf zou kunnen halen. Zo maakt Nederlands toch een beetje dubbel kans op een mooie plek.