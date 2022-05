Vraag een Songfestival-fan welk land de laatste jaren steevast onder z'n kunnen heeft gepresteerd en het antwoord zal bijna altijd het Verenigd Koninkrijk zijn. Het land werd vijf keer eerste en doet al sinds 1957 mee, maar heeft z'n favorietenstatus al jaren niet meer weten waar te maken. Nu is daar Sam Ryder en lijkt winst van het Eurovisie Songfestival ineens een optie.

Met zijn lange blonde haren en vriendelijke gezicht is Ryder een opvallende verschijning op het podium, maar als hij zijn mond opent en begint te zingen, snap je pas echt waarom de bookmakers de zanger al wekenlang in de top vijf hebben staan.

"I'm up in space, man. Up in space, man. I've searched around the universe, been down some black holes. There's nothing but space, man. And I wanna go home", zingt Ryder op Space Man. De 32-jarige zanger heeft een enorm stembereik: hij zingt met gemak een heel stuk in zijn kopstem, om daarna op zwoele, soulvolle manier door te gaan.

Ryder is voor een jongere generatie al een echte beroemdheid, maar de meeste mensen zien hem op het Songfestival-podium voor het eerst. De zanger verwierf faam op het socialemediumplatform TikTok met zijn covers van bekende hits, waarmee hij begon tijdens de eerste lockdown in 2020. Inmiddels heeft hij meer dan 12 miljoen volgers op het platform en heeft hij ruim 100 miljoen likes weten te verzamelen.

Opluchting na puntloos Brits optreden in Rotterdam

In eigen land is er opgelucht gereageerd op de deelname van Ryder: nadat James Newman nul punten had gekregen voor zijn nummer Embers in Rotterdam, is het Verenigd Koninkrijk hard toe aan een winnaar. Want de jaren ervoor ging het ook niet echt heel lekker.

Zo werd Michael Rice in 2019 ook al laatste met zijn nummer Bigger Than Us en kwam SuRie in 2018 niet verder dan de 24e plek met haar nummer Storm. De laatste keer dat het Verenigd Koninkrijk de top tien wist te halen was in 2009, toen Jade Ewen vijfde werd met It's My Time.

En dat terwijl het Verenigd Koninkrijk al jaren gegarandeerd is van een plek in de finale van het Eurovisie Songfestival: het land behoort tot de zogeheten Big Five en hoeft daardoor niet mee te doen aan een halve finale.

Nuchter onder alle positiviteit

Dat Ryder vooral bekend is van het zingen van covers betekent overigens niet dat hij geen schrijftalent heeft: Space Man schreef hij zelf, in samenwerking met Amy Wadge (die eerder Thinking Out Loud met Ed Sheeran schreef).

Ryder blijft nuchter onder de positieve reacties, als NU.nl hem ernaar vraagt. "Ik heb het zelf nog niet zo meegekregen of gelezen, maar ik blijf hier maar horen dat mensen heel enthousiast zijn. Ik ben echt heel blij dat er zo'n steun voor me is in het Verenigd Koninkrijk. Het lijkt alsof nu iedereen bij elkaar komt en achter mij gaat staan. Dat is heel cool, dat maakt je heel blij."

Per se winnen wil de zanger niet, al is het natuurlijk wel leuk. "Als ik mijzelf mag zijn en mensen vinden dat leuk en goed, dan ben ik gelukkig."