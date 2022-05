Het Eurovisie Songfestival is in volle gang en veel Nederlanders hebben daar hun eigen verhaal bij. NU.nl vroeg de bezoekers op reactieplatform NUjij naar hun mooiste ervaringen en anekdotes over het grote evenement. Dit is een selectie van de leukste verhalen.

Luidkeels juichen bij S10

"Ik herinner mij nog dat ik als zesjarig jongetje voor de eerste keer Eurovisie zag bij mijn Argentijnse oma. Dana International won toen (in 1998, red.) ruimschoots van alle andere kandidaten. Er was best wat ophef over haar genderidentiteit. Dat maakte het voor mij nog specialer. Ik voelde als jonge homo plots dat alles mogelijk is, zolang je er maar voor gaat."

"Een droom die uitkomt, was het moment dat ik tickets kon bemachtigen voor de eerste halve finale. Het daadwerkelijk bijwonen gaf mij de volledige show gewoon kippenvel. De sfeer die er hangt en de mensen die er vooral enorm veel zin in hebben..."

"S10's lied is niet mijn favoriet, maar toch heb ik luidkeels staan juichen en voelde ik mij stiekem een beetje trots om Nederlander te zijn. Ze doet het toch maar en dat op die leeftijd én in haar eigen taal."

"Zaterdag kijk ik sowieso naar de finale, maar dit keer vanuit mijn woonkamer in Amsterdam. Met de Nederlandse vlag op de bank en met Italië in mijn hart."

Pascal Cox

'Mijn vaders droom verpest met geboorte'

"Mijn vader is een groot Eurovisie-fan vanaf ongeveer zijn veertiende. Hij heeft plakboeken vol met artikelen over het Songfestival, spreadsheets met alle uitslagen, alle liedjes op cassettebandjes, dvd's en cd's. In 2001 deed hij mee met een prijsvraag op Radio 2. Hij werd tweede en won daarmee een plekje in de back-upjury van Nederland, voor het geval het televoten niet zou werken."

"Op de dag van de finale - 12 mei 2001 - zou hij met een limousine opgehaald worden en de finale kijken met voormalige Songfestival-deelnemers. Mijn moeder was op dat moment zwanger van mij en ondanks dat de uitgerekende datum 2 mei was, werd ik tien dagen te laat geboren, 12 mei dus. Mijn vader heeft zijn plekje in de back-upjury moeten afmelden."

"De eerste bloemen die mijn ouders kregen, kwamen van de NOS, haha. Ik heb toch wel een beetje mijn vaders droom verpest met mijn geboorte, als je het zo bekijkt."

"Maar ik denk dat ik het heb goedgemaakt, want dankzij een jeugd vol met Songfestival-muziek ben ik ook groot Songfestival-fan geworden en in 2021 zijn we dan eindelijk samen naar het songfestival geweest. En deze week heb ik weer een Songfestival-verjaardag. Ik kan niet wachten!"

Maike Rohdé

Als Hollandse boerinnen Duncan Laurence zien winnen

"We zijn aanwezig geweest in het vipgedeelte van de liveshow van de finale van het Songfestival in Tel Aviv. We zaten tussen het publiek in de green room en hebben de spanning beleefd van de overwinning van Duncan Laurence. Het was een super ervaring."

"We waren helemaal gekleed als Hollandse boerinnen. Ilse DeLange zag ons zitten en zwaaide enthousiast. Het was de eerste keer dat we zo gekleed naar een Songfestival gingen. Iedereen wilde met ons op de foto en van de organisatie kregen we een speciale koffie met de foto van Duncan Laurence."

Gert en Roberto

De 'Hollandse boerinnen' konden feestvieren na de overwinning van Duncan Laurence in Tel Aviv. De 'Hollandse boerinnen' konden feestvieren na de overwinning van Duncan Laurence in Tel Aviv. Foto: NU.nl

Aan de slag als vrijwilliger in Rotterdam

"Al in 2019 werd er een oproep gedaan voor vrijwilligers om mee te helpen met de organisatie van het Songfestival in 2020 in Rotterdam. Als groot Songfestival-liefhebber gaf ik me op. Er waren te veel aanmeldingen, maar ik had het geluk dat ik uitverkoren was om mee te werken met de organisatie."

"Maar toen kwam corona en werd alles in maart 2020 afgeblazen. Ik was erg teleurgesteld en kreeg helaas ook nog corona, met daarna langdurige covid."

"Gelukkig was mij een functie in de openlucht toebedeeld, fysiek niet al te inspannend. Ik mocht op de turquoise loper bij de haven de internationale pers ontvangen en welkom heten. Eerst kon ik alle delegaties op de turquoise loper langs zien komen en daarna voerde ik korte gesprekjes met mensen van de internationale pers in diverse talen, terwijl ik de journalisten naar hun specifieke plek bracht. Het was een gebeurtenis om nooit te vergeten."

Joke Snijders

Als vrijwilliger mocht Joke de internationale pers ontvangen en zag ze de artiesten van dichtbij. Als vrijwilliger mocht Joke de internationale pers ontvangen en zag ze de artiesten van dichtbij. Foto: NU.nl/Joke Snijders

Tranen met tuiten

"Als meisje dat van kleins af aan altijd al grote bewondering voor het Eurovisie Songfestival had, kwam er in 2021 een droom voor mij uit. Ik ging namelijk naar de Jury Show van de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy."

"Al maanden keek ik uit naar het moment dat ik Ahoy binnen zou stappen. Ik was echt heel zenuwachtig. Ik voelde ook in de auto al de tranen achter mijn ogen. Ik stond met één voet in Ahoy en kon de tranen niet meer bedwingen. Als je opzoekt wat de uitdrukking tranen met tuiten betekent, zou je zo een foto van mij in Ahoy kunnen laten zien."

"Wat ik echt nooit aan dit moment ga vergeten, is de medewerker die mij aankeek, terwijl ik mijn hele hebben en houden stond uit te janken. Zijn bevestigende blik liet mij weten dat het oké is om zo blij te zijn dat je de tranen niet meer kan inhouden."

Sarah Dols