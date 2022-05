Het Eurovisie Songfestival kan een prachtige springplank zijn voor jonge artiesten. Een plek waar je je zelf voorstelt aan de wereld en laat zien wat je in je mars hebt. Donderdag staat een oude bekende op het podium: voor Finland doet dit jaar The Rasmus mee. De band scoorde wereldwijd hits in de beginjaren van de 21e eeuw. Zij hebben dit podium toch helemaal niet nodig?

Nee, beamen de leden zelf ook in gesprek met NU.nl. Het gaat nog steeds best lekker met de band die ons ooit In The Shadows en The First Day of my Life bracht. De wereldwijde hits blijven uit, maar de band toert nog steeds en komt regelmatig met nieuwe muziek. Toch was het Songfestival precies waar ze op hebben gewacht.

The Rasmus ontstond in 1994 en heette destijds nog Sputnik, waarna ze de naam Antilla aannamen om uiteindelijk te kiezen voor The Rasmus. Alleen zanger Lauri Ylönen zit dan al in de band, de rest van de samenstelling wisselt in de loop der jaren.

The Rasmus brengt vier albums uit voor in 2003 Dead Letters volgt. Dat album bezorgt ze de status die ze de jaren erna vasthouden. In the Shadows levert The Rasmus een wereldwijde hit op. Het nummer wordt als single uitgebracht en meer dan een miljoen keer verkocht. Het album twee miljoen keer. De band touet door Europa en de Verenigde Staten en lijkt lekker door te kunnen pakken, maar grote hits blijven daarna uit.

Jezebel is perfect voor het Songfestival

In 2005 komt Hide From the Sun uit, het zesde studioalbum van de band. De populariteit neemt dan al flink af: van dit album worden er wereldwijd een half miljoen verkocht. In de jaren daarna volgen meer albums, maar het succes van Dead Letters haalt de band niet meer in. Na 2019 wordt het helemaal stil rondom de band, tot op 12 januari 2022 wordt aangekondigd dat ze mee gaan doen aan de Finse voorronde voor het Eurovisie Songfestival.

"We hebben twee jaar thuis gezeten door corona en in die tijd gingen we met elkaar in gesprek: waar kunnen we nog wel optreden? Toen kwam Lauri met Jezebel en we waren het eigenlijk snel eens: dit past heel goed bij het Songfestival", aldus drummer Aki Hakala tegen NU.nl tijdens de openingsceremonie van het evenement.

'Echt een eer ons land te vertegenwoordigen'

In 2021 ging het Songfestival door terwijl veel buitenlandse tournees in die tijd werden uitgesteld, en dat vond de band aantrekkelijk. En ze waarderen het muziekevenement. "Het is echt een eer om ons land te mogen vertegenwoordigen in Turijn. Muziek vanuit heel Europa komt hier bij elkaar."

Of het een slimme zet is, moet nog blijken. Niet zelden doen ooit-populaire artiesten mee aan het Songfestival om daar flink teleur te stellen. Bijvoorbeeld de Finse dj Darude. In 2000 had hij een wereldwijde hit met Sandstorm, en in 2019 deed hij mee aan het Songfestival. Daar haalde hij de finale niet eens. Sterker nog: hij werd allerlaatste in zijn voorronde.

Blue deed in 2011 mee met het nummer I Can en hoewel ze het toen niet slecht deden met een elfde plek, werd toch meer verwacht van de band die in 2001 een grote hit scoorde met All Rise en daarna populair bleef met nummers als One Love, Sorry Seems to be the Hardest Word (in duet met Elton John) en Signed. Sealed, Delivered, I'm Yours (een duet met Stevie Wonder en Angie Stone).

Bonnie Tyler (Total Eclipse of the Heart, Holding out for a Hero) deed in 2013 mee aan het Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. In de jaren zeventig en tachtig had ze hit na hit, maar in 2013 wist ze de winst niet te pakken: de zangeres werd negentiende.