Profvoetballer én winnaar van The Voice: slechts weinig mensen op de wereld kunnen één van deze titels claimen, laat staan allebei. Jérémie Makiese kan dat wel en mag daar ook nog eens Belgische Songfestival-deelnemer aan toevoegen.

"Ik heb een keuze moeten maken: ga ik voor voetbal of mijn muziek? Dat is geen makkelijke beslissing, want ik geniet van allebei en wil het eigenlijk allebei doen", aldus Makiese in gesprek met NU.nl.

De 21-jarige zanger wordt op 15 juni 2000 geboren in Antwerpen en verhuist als op zijn zesde naar Brussel. Daar wordt al snel duidelijk dat Makiese niet één, maar meerdere talenten heeft: zijn stem valt op, maar ook zijn visie op het voetbalveld.

In 2020 besluit Makiese ervoor te gaan: hij doet auditie voor The Voice. Ronde na ronde weet hij zich onder begeleiding van coach Beverly Jo Scott steeds populairder te maken bij het publiek en op 13 april 2021 wordt hij gekroond tot de winnaar van het in Nederland bedachte televisieprogramma.

Contract bij Excelsior Virton

RTBF, maker van The Voice en organisator van het Songfestival in België, is zo van de zanger onder de indruk, dat de omroep hem vraagt mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Maar Makiese werkt ook keihard aan zijn carrière als profvoetballer en tekent in september 2021 een contract bij het jeugdteam van Excelsior Virton. Zo komt hij voor de lastige keuze te staan.

"Ik heb mijn voetbalcarrière op pauze moeten zetten om mee te doen aan het Songfestival. Gelukkig word ik daarin gesteund door mijn club, maar ik heb het er niet makkelijk mee gehad", vertelt de zanger, die overigens ook nog geologie studeert.

De inzending Miss You sluit dan ook aan bij het gevoel dat Makiese heeft. Hoewel de meeste mensen het nummer zullen interpreteren als een liedje over een liefde die voorbij is, vertelt de zanger dat hij er zijn eigen interpretatie aan heeft gegeven: hij bezingt zijn tweestrijd.

"Het maakt me blij dat ik mee kan doen, maar ik ben er ook boos en verdrietig over geweest dat het nu een keuze moest worden. Het liefst doe ik het allemaal, maar het Songfestival vergt veel voorbereiding en dus moest ik er nu vol voor gaan."

Tijdens de repetities kwam Makiese geconcentreerd over, al waren er net als bij veel andere deelnemers wel wat technische problemen. Toch gaat hij de tweede halve finale met vertrouwen tegemoet: een plek in de finale op 14 mei is zijn doel.