Zeg je Eurovisie, dan denk je aan Europa, maar in praktijk doen Israël en Australië alweer jaren mee aan het Songfestival. En dat terwijl ze niet tot Europa behoren. Hoe zit dat?

Vooropgesteld: Australië en Israël zijn niet de enige landen die ooit aan het Songfestival meededen en niet in Europa liggen of geen onderdeel zijn van de Europese Unie. Zo deed Marokko mee in 1980, behoort Cyprus geografisch gezien tot Azië en deed Turkije 34 keer mee, terwijl het land voor het grootste deel in Zuidwest-Azië ligt.

Deelname aan het Eurovisie Songfestival heeft heel weinig meer te maken met de ligging van een land. Eigenlijk is het heel simpel: landen die lid zijn van de European Broadcasting Union kunnen in principe meedoen. Ook partijen die met de EBU samenwerken, kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen.

De EBU is een samenwerkingsverband van voornamelijk publieke omroepen. 55 landen zijn nu officieel lid en met nog eens twintig andere wordt actief samengewerkt. In Nederland is de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) aangesloten, maar is AVROTROS in principe de omroep die het Eurovisie Songfestival uitzendt.

De enige deelname van Marokko aan het Eurovisie Songfestival (1980)

In totaal hebben 52 landen ooit eens meegedaan aan het Songfestival. Momenteel ligt het het maximum dat per jaar mee mag doen op 44, dit jaar doen veertig landen mee. Australië is één van de landen die niet officieel lid is van de EBU maar wel veel samenwerkt met de organisatie. Het land zendt het Eurovisie Songfestival al sinds 1983 ieder jaar uit.

In 2015 werd Australië gevraagd deel te nemen. Dat zou een eenmalig iets zijn ter gelegenheid van de zestigste editie en daarom hoefde het land niet mee te doen met de halve finales. Dit werd ook gedaan om andere landen, die zich via een halve finale moeten plaatsen, niet een extra plek te ontnemen. De deelname was een succes en Australië werd gevraagd of ze in 2016 wilden terugkeren. Dit keer niet direct in de finale maar eerst in de halve finales.

Mocht Australië het Eurovisie Songfestival winnen, dan gaan we niet met z'n allen die kant op. Officieel vindt het festival plaatst in het land dat wint, maar al bij de eerste deelname werd afgesproken dat hier geen sprake van zou zijn. Duitsland of het Verenigd Koninkrijk werden bij de eerste keer gevraagd het Songfestival dan te organiseren en zo zal het waarschijnlijk ook gaan in de toekomst. Tot 2023 is de mogelijkheid tot deelname van Australië vastgelegd, daarna moet er opnieuw worden onderhandeld.

Guy Sebastian was de eerste die voor Australië mee mocht doen aan het Songfestival. Hij deed dat met Tonight Again.

Israël doet sinds 1973 mee en is volwaardig lid van de European Broadcasting Union. Het land won het evenement al vier keer en organiseerde het festival in 1979, 1999 en 2019. In totaal deed Israël al 43 keer mee.

Leuk om te weten: er zijn een hoop landen die mee mogen doen, maar dat nog nooit hebben gedaan. Zo mogen Egypte en Tunesië ook meedoen als leden van de EBU, net als Algerije, Jordanië, Libanon, Libië en Vaticaanstad. Luxemburg, Monaco en Hongarije vallen onder de landen die ooit deelnamen, maar daar nu alweer een paar jaar van afzien. Of zij ooit weer terugkeren is niet zeker, maar ze zijn allemaal wel nog steeds lid van de EBU.