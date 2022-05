De zorgen op sociale media zijn groot: in Europa spreken maar heel weinig mensen Nederlands, dus er is straks toch niemand die begrijpt waar S10 over zingt? De Diepte is de eerste Nederlandstalige inzending sinds Sieneke met Ik ben verliefd (Sha-La-Lie) in 2010. En zij kwam niet verder dan de halve finale van het Eurovisie Songfestival, dus is het best spannend of S10 de finale wel haalt.

Tot 1973 deden we niet anders op het Songfestival: zingen in onze eigen taal. Dat deden bijna alle landen toen overigens, want in 1965 zong Zweden in het Engels en dat leverde flinke kritiek op. In de acht jaar daarna werd het een regel om in je eigen taal te zingen. In 1974,1975 en 1976 werd de optie gegeven het eens in een andere taal te proberen en dat deden we toen meteen: Mouth & MacNeal gingen met I See A Star naar het Songfestival en werden derde. En het jaar daarna (1975) won Nederland met het Engelstalige Ding-a-Dong.

Daarna zongen we weer een hele tijd in het Nederlands, omdat toen de regels opnieuw omgegooid werden. Edsilia Rombley was de laatste die aan die eigen-taal-regel moest voldoen: zij werd vierde met Hemel en aarde in 1999.

In het Nederlands zingen hoeft dus niet slecht uit te pakken, al zal door de deelname van Sieneke bij veel mensen toch dat gevoel wel leven. En dat terwijl zij niet eens helemaal onderaan eindigde. We werden wel vier keer allerlaatste in het Nederlands (1958, 1962, 1963 en 1968), maar ook in het Engels kregen we die plek eens, toen de 3JS meededen met Never Alone in 2011.

'Een diep, persoonlijk verhaal'

S10 maakt zich niet zo'n zorgen over het wel of niet begrijpen van haar teksten: de zangeres vertelde aan NU.nl dat ze het idee heeft dat het gevoel wel overkomt. En dat blijkt vooralsnog te kloppen. De populaire Songfestival-blog WiWi beschreef het nummer in een eerste reactie als "een diep, persoonlijk verhaal", zonder te weten waar De Diepte precies over gaat.

Ook de collega-artiesten van S10 lijken prima te weten waar ze over zingt, zonder de tekst direct te begrijpen. De Albanese Ronela vindt het nummer prachtig, zo vertelt ze aan NU.nl. En dat terwijl ze dus echt geen flauw idee heeft waar S10 het nou precies over heeft. "Het raakt je. Je krijgt er een nostalgisch gevoel bij, je haalt herinneringen er bij op. Bij mij komt er van alles naar boven, terwijl ik er geen woord van begrijp. Geloof mij: dat het in het Nederlands is, zit jullie echt niet in de weg."

'Als je het gevoel maar meekrijgt'

Alvan & Ahez, die voor Frankrijk meedoen, zingen in het Bretons. Een Keltische taal die slechts door een paar honderdduizend mensen wordt gesproken. De kans dat het publiek snapt waar hun lied over gaat, is dus vrij klein. Toch zien ook zij geen reden waarom dat tegen hen zou moeten werken. "Muziek is een universele taal. Er bestaat heel veel muziek zonder enige tekst en dat werkt ook. Dus waarom zou je de tekst van een lied per se moeten snappen? Als je het gevoel maar meekrijgt."

Ook in het perscentrum wordt positief gereageerd op het nummer van S10. De internationale journalisten klappen lang niet voor iedereen, maar voor De Diepte was er bij iedere repetitie steeds opnieuw een applaus te horen.

De bookmakers, die op basis van weddenschappen kijken naar wie het Songfestival zal winnen, stellen dat S10 zonder al te veel moeite door de eerste halve finale zal komen. De zangeres staat qua voorspellingen zelfs al maanden in de top 10 voor het hele Songfestival. Helemaal niet erg dus, die Nederlandse taal.