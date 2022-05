Een liedje waarin wordt geadviseerd een wolf een banaan te geven en twee zangers die in knalgele wolvenmaskers op het podium staan: de inzending van Noorwegen dit jaar valt op. Subwoolfer heeft nog geen serieus interview gegeven tijdens het Eurovisie Songfestival en op het podium valt ook niet te achterhalen wie er achter de maskers zitten. Dit zijn de populairste theorieën.

4,5 miljard jaar geleden startten gebroeders Jim en Keith op de maan de grootste band van het universum: Subwoolfer. Op zondag 20 juli 1969 vertelde profeet Neil hen dat hij ze zou helpen de grootste band van de planeet aarde te worden als ze een lied zouden schrijven in het Engels. Neil kwam nooit meer terug, maar DJ Astronaut vond het duo en bracht ze mee naar aarde waar ze dit jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival.

Het sprookje zoals hierboven beschreven, wordt door Noorwegen gegeven als officiële achtergrond van het duo Subwoolfer. Verder informatie over de identiteit van de zangers is niet naar buiten gebracht. Toen NU.nl de band probeerde te interviewen, werd er op komische wijze naar een woordvoerder informatie 'ingestraald' en praatten Jim en Keith zelf helemaal niet. Dat leidde tot weinig concrete antwoorden of enig signaal waarom de band gekozen heeft voor deze bijzondere klederdracht of het onderwerp van hun nummer.

In Noorwegen is Subwoolfer al langer bekend: het duo deed mee aan het Melodi Grand Prix-festival waarvan de winnaar naar het Eurovisie Songfestival wordt gezonden. Al in de aanloop naar het Noorse festival werd er volop gespeculeerd over wie er achter de maskers zitten.

What does the Fox say?

Zo heeft het duo bevestigd broers te zijn, wat leidde tot de conclusie dat het wel eens zou kunnen gaan om het komische duo Ylvis. Die naam doet wellicht niet meteen een belletje rinkelen, maar de bekendste hit van de twee zeker wel: het nummer What does the fox say? (2013). Het dierenthema, de komische noot en met name de stemmen van de zangers zouden zo goed aansluiten bij Ylvis, dat het best eens zou kunnen kloppen.

Een andere naam die veel valt in combinatie met Subwoolfer is die van zanger Gaute Ormasen. De zanger werd tweede tijdens de Noorse versie van Idols in 2003 en zijn stem zou wel heel erg lijken op de stem van één van de leden van Subwoolfer. Ook een aanwijzing: ieder land moest dit jaar een live on tape maken voor het geval iemand ziek zou worden en niet naar Turijn kon afreizen. En Ormasen zou gezien zijn bij de opnames van de tape van Noorwegen.

Tijdens diezelfde opnames werd ook de auto gezien van de Britse zanger Ben Adams, die in 1990 onderdeel was van de boyband A1. De Brit woont nu alweer jaren in Noorwegen en de theorie zou ook kloppen bij wat er tijdens de repetities te horen was. Even bleef de microfoon meteen na één van de repetities openstaan en zo was te horen hoe iemand met een Brits accent aanwijzingen gaf aan iemand van de techniek.

Of er nog tijdens het Songfestival zal blijken wie er achter de maskers zit, blijft een verrassing: niemand rondom de Noorse delegatie heeft iets losgelaten over de eventuele bekendmaking.