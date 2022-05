Een rocknummer eerst, een popsong daarna: het Eurovisie Songfestival brengt een verscheidenheid aan muziek met zich mee vanuit de hele wereld. S10 staat vanavond als achtste op het podium en over die positie is wekenlang gediscussieerd. Zo gaat het indelen van de shows in zijn werk.

Maanden voordat de meeste mensen over het Eurovisie Songfestival gaan nadenken, is al bepaald wie in welke halve finale te zien zal zijn. Dat gebeurt met een loting die meestal in januari al plaatsvindt, op een bijzondere plek in de stad waar het muziekevenement dat jaar gehouden wordt.

De loting vindt sinds 2013 in de vorm plaats zoals wij 'm nu kennen. In vier kommen zitten landen uit diverse delen van Europa (en daarbuiten). Die verdeling is gemaakt op basis van welke landen dicht bij elkaar liggen en welke landen vaak op elkaar stemmen. Zo wordt meestal voorkomen dat landen die in het verleden elkaar altijd de meeste punten gaven (zoals België en Nederland dikwijls deden) in dezelfde halve finale zitten en elkaar zo naar de finale stemmen.

Niet alleen wordt bepaald in welke halve finale ieder land zit, ook wordt een lot getrokken voor in welk deel van de halve finale iedereen terechtkomt. Nederland werd in de eerste halve finale geplaatst en kreeg toen ook al te horen dat S10 in de eerste helft zou moeten gaan zingen.

Tijdens die loting hebben de meeste artiesten hun nummer nog niet bekendgemaakt. De loting vond dit jaar plaats op 25 januari, terwijl S10 pas op 3 maart bekendmaakte dat ze met De Diepte aan het Songfestival meedoet.

De loting ging vroeger anders: toen werd niet alleen bepaald in welke halve finale en in welk deel een land zou optreden, maar ook op welke plek. In 2013 is besloten daar vanaf te zien en de European Broadcasting Union (EBU) en de organiserende omroep (in Italië is dat RAI) de mogelijkheid te geven wat heen en weer te schuiven binnen de verschillende delen. Zo kan beter voorkomen worden dat twee nummers die enigszins op elkaar lijken meteen na elkaar zijn.

Het loten is nog niet afgelopen in mei, want na de halve finales begint het allemaal weer opnieuw. Als de tien finalisten van iedere halve finale bekend zijn gemaakt, trekken zij een lootje en horen zij in welk deel van de finale ze zullen optreden. Omdat de zogenoemde big five niet meedoen in de halve finales wordt ook voor hen geloot: Italië weet als organisator nu al dat ze als negende zullen optreden op 14 mei.