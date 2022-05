Het Eurovisie Songfestival wordt nog weleens verweten los van ABBA en Céline Dion maar weinig echt succesvolle artiesten te hebben voortgebracht. Maneskin, de Italiaanse winnaar van vorig jaar, is hard op weg de volgende uitzondering te worden. De band groeide na de winst uit tot een internationaal hitfenomeen en teert niet enkel op hun Songfestival-lied.

Wanneer Maneskin het Songfestival wint, weten de muzikanten heel Europa even Italiaans te laten zingen. Nieuwbakken fans kijken al snel verder dan het winnende nummer Zitti E Buoni. Tracks van Maneskins dan net uitgebrachte tweede album Teatro d'ira - Vol. 1 duiken na de finale op in de Spotify-hitlijsten van verschillende Europese landen.

Het Engelstalige I Wanna Be Your Slave wordt al snel een grotere hit dan het Songfestival-nummer en bereikt de top drie in landen als Nederland, Duitsland, Noorwegen en Finland. Het nummer staat inmiddels op bijna 600 miljoen streams, tegenover iets meer dan 300 miljoen voor Zitti E Buoni.

210 Maneskin - Zitti E Buoni

Cover uit X Factor-tijd zet TikTok op z'n kop

De nieuwbakken fans van de band willen meer en duiken nog verder Maneskins muziekgeschiedenis in. Opvallend genoeg is het een jaren oude cover, opgenomen tijdens hun deelname aan X Factor in 2017, die de band helpt ook de Verenigde Staten te veroveren. Op de ep met covers die ze opnamen tussen de liveshows van het programma door, staat ook het nummer Beggin' (origineel van The Four Seasons. Ook de versie van Madcon was in Nederland een hit).

De cover slaat aan en wordt zelfs een virale hit op TikTok. Er worden miljoenen video's gemaakt met de stem van zanger Damiano David eronder, die een rockversie van het nummer ten gehore brengt.

Beggin' van Maneskin is inmiddels meer dan een miljard keer beluisterd op Spotify. Het wordt een nummer 1-hit in landen als Duitsland, Griekenland, Portugal en Oostenrijk en brengt de band tot een dertiende plaats in de hitlijst van de VS. Grote talkshows staan in de rij om de Italiaanse rockers te ontvangen. Zo treedt Maneskin op bij Saturday Night Live en The Ellen DeGeneres Show.

Ondertussen speelt de band zich ook in de kijker bij hun eigen helden. Zo staan ze eind 2021 in het voorprogramma van The Rolling Stones en nemen ze in samenwerking met Iggy Pop een nieuwe versie op van I Wanna Be Your Slave.

Dag voor Songfestival-finale nieuwe muziek van Maneskin

In oktober 2021 brengt de band de nieuwe single Mammamia uit, een nummer dat nog niet op een van hun albums is verschenen. Hoewel het nummer niet gelijk honderden miljoenen streams binnensleept, is het allesbehalve een flop te noemen. De track is inmiddels goed voor ruim 67 miljoen streams op Spotify en nog eens 24 miljoen op YouTube.

Zoals elk jaar wordt het Songfestival georganiseerd in het winnende land van het jaar ervoor en wordt de winnende act nogmaals in de schijnwerpers gezet. Maneskin brengt vrijdag Supermodel uit en kan die single tijdens de finale op 14 mei meteen voor een miljoenenpubliek ten gehore brengen.