Een zangeres met corona, een zanger die om veiligheidsredenen niet kan vliegen of een band die vastzit in Oekraïne door de oorlog: er zijn tal van redenen te bedenken waarom een land toch niet live kan optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in Turijn. In 2021 zijn daarom de zogeheten live on tapes bedacht. Maar wat zijn dat? En waar moeten ze aan voldoen?

Het Songfestival kon in 2020 niet plaatsvinden als gevolg van de coronapandemie en om te voorkomen dat dat in 2021 weer zou gebeuren, bedachten de organisatoren allerlei maatregelen. Iedereen moest elke 48 uur worden getest, er mochten flink minder mensen aanwezig zijn en er werden scenario's uitgeschreven voor als het aantal mensen in het ziekenhuis zou stijgen.

De optredens kwamen natuurlijk ook in gevaar, want als je inzending bestaat uit één zangeres op het podium en zij corona blijkt te hebben, dan kan het hele optreden niet doorgaan. Daarom bedacht de organisatie de live on tapes. Op die manier is er altijd een back-up - voor het geval dat.

Dat bleek in 2021 nodig: de inzending van Australië, Montaigne, kon toen door de reisrestricties in haar land niet naar Rotterdam Ahoy komen. Tijdens de halve finale was daarom haar live on tape te zien. De finale haalde ze daarmee niet.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe verhalen over het Eurovisie Songfestival

Constant op de vingers gekeken

De organisatie gebruikt de live on tapes dit jaar weer. In maart hebben alle veertig deelnemende landen hun optreden al moeten opnemen onder streng toezicht van de European Broadcasting Union (EBU) en een notaris. Elk land kreeg een uur de tijd en mocht het optreden drie keer opnemen. Tijdens de opnames werden de deelnemers door de EBU en de notaris op de vingers gekeken zodat nergens gesjoemeld kon worden.

Uit de drie versies wordt er één gekozen, die volgens alle betrokkenen het best is. Daarin mag niet geknipt worden, er wordt meegekeken zodat wijzigingen aan bijvoorbeeld de zang niet mogelijk zijn en er zijn allerlei regels voor hoe het optreden eruit mag zien.

Zo is de live on tape dus geen videoclip: het optreden is in één keer opgenomen, op een binnenlocatie. Op die locatie mag alleen gebruik worden gemaakt van effecten waar de artiesten in Turijn ook toegang toe hebben.

Om die reden zul je geen grote waterpartijen in de optredens zien: het dweilen van het podium neemt simpelweg te veel tijd in beslag, en dat lukt het team dat minder dan een minuut heeft om alles om te zetten voor het volgende optreden eenvoudigweg niet. De fontein in het podium is een unicum in de Songfestival-geschiedenis en alleen mogelijk doordat het water verder niet opspat.

Om diezelfde reden zul je geen confetti zien in de live on tapes.

Live on tapes hoogstwaarschijnlijk nooit te zien

De kans dat je een live on tape daadwerkelijk gaat zien tijdens het Songfestival is overigens zeer klein: al bij de eerste repetities wordt er gefilmd, en als die beelden goed genoeg zijn, zullen ze worden ingezet op het moment dat iemand ziek wordt tijdens het Songfestival, zoals vorig jaar met de band van IJsland gebeurde.

Op die manier is de wedstrijd wel het eerlijkst: iedereen hetzelfde podium.