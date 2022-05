De hele eerste finale wordt vandaag twee keer doorgenomen voordat we 'm dinsdagavond op televisie zien. Dat is niet alleen belangrijk om alle foutjes eruit te halen, maar ook omdat een deel van de punten dan al wordt uitgedeeld. Sterker nog: de show van vanavond is net zo belangrijk als de echte eerste halve finale.

Natuurlijk moet een grote show als het Eurovisie Songfestival tot in de puntjes worden doorgenomen. Ieder klein detail wordt in de losse repetities voor artiesten aandachtig bekeken, geanalyseerd en indien nodig bijgesteld en ook de presentatoren repeteren achter de schermen verder. Maandagmiddag volgt dan voor het eerst de gehele show: dan wordt alles getimed en gekeken of alles perfect past in het tijdschema.

Maandagavond is een beslissend moment voor onze eigen S10 en haar zestien concurrenten. Tijdens de tweede repetitie van de eerste halve finale gaat S10 namelijk eigenlijk al voor 'het eggie' optreden: dan kijkt de jury mee en deelt punten uit.

Dat zit zo: de finalisten, en uiteindelijk ook de winnaar, worden bepaald aan de hand van punten die wij thuis uitdelen en de punten die de professionele jury uitdeelt. Ieder land heeft een professionele jury waarin mensen uit het muziekvak zitten. Die jury kijkt mee tijdens de tweede repetitie, ook wel de juryshow genoemd, en deelt dan punten uit. Tegen de tijd dat wij op televisie het optreden van S10 zien, ligt haar lot dus al voor de helft vast.

Tijdens de halve finales zie je daar weinig van terug. Dan worden de tien finalisten bekendgemaakt en pas op een later moment krijgen we de puntenverdeling te horen. Tijdens de finale gaat dat anders: dan worden de punten live in de show verdeeld. Dit jaar doen er veertig landen mee en ieder land krijgt 116 punten te verdelen (58 van de jury en 58 van het publiek, 1 tot 8, 10 en 12 punten). Zo kan het zijn dat een land eerste staat na het verdelen van de 'douze points' van de jury maar toch anders uitkomt bij het verdelen van de punten van de kijkers thuis.

Dinsdagavond is spannend voor S10, maar vanavond net zo goed. Daarom is het extra belangrijk dat de repetitie van vanmiddag heel kritisch wordt bekeken: zo kunnen op het laatste moment de kleine schoonheidsfoutjes nog worden verwijderd.