Voor sneeuwliefhebbers is er weinig aan, maar de naderende groene Kerst heeft ook voordelen. Niet alleen hebben we minder gas voor verwarming nodig, maar ook waait er weer een wind vanaf de Noordzee. Windparken leveren daardoor vier tot zes keer zo veel elektriciteit aan het net. En dat helpt de torenhoge stroomprijzen wat te verlagen.

Schaatsliefhebbers konden in december hun hart ophalen, maar de koude start van de winter deed ook een beroep op de beperkte gasvoorraden. Daar kwam bij dat er nauwelijks wind stond, dus ook elektriciteitscentrales gebruikten de eerste winterweken extra aardgas.

Dat is met de scherpe dooiaanval van deze week in één klap voorbij. De lucht is zo'n 10 graden warmer en er is ook weer een westenwind opgestoken. Met windkracht 4 of 5 is dat bepaald geen storm te noemen, maar het is meer dan genoeg om windparken een flinke slinger te geven.

Op zee leverden die windparken deze week 2 à 3 gigawatt: een ruime verdubbeling ten opzichte van de voorgaande week. Op land is het verschil aanzienlijk groter. Daar leverden windmolens afgelopen maandag ruim 4 gigawatt aan elektriciteit.

Dat is zes keer zo veel als op 14 december, toen het koud en bijna windstil was. Ter compensatie scheen er toen wel een winterzonnetje: gemiddeld over de dag toch nog 1,3 gigawatt aan zonnestroom, blijkt uit de statistieken van Energieopwek.nl.

Stroomprijs is mede door extra wind gehalveerd

Het effect op de stroomprijzen van de weersomslag is niet mis: die zijn in een week tijd meer dan gehalveerd. Althans op de spotmarkt, waar energiebedrijven handelen. Consumenten betalen meestal de gemiddelde prijzen over een langere periode. En die blijven naar verwachting nog de hele winter hoog.

Het is nog een raadsel hoeveel van de prijsdaling het gevolg is van extra wind, zegt energie-expert Martien Visser tegen NU.nl. "De stroomprijs hangt sterk af van de gasprijs. Die steeg in december eerst flink - vooral door het koude weer - en is nu weer aan het dalen."

Maar ook het windaanbod speelt mee. Op basis van statistieken houdt Visser het erop dat de stroomprijs met 1 procent daalt bij elke procentpunt toename van het aandeel van windenergie in de elektriciteitsmix.

Uitgaande van een gemiddelde dagelijkse consumptie van zo'n 15 gigawatt, zou een toename van circa 4 gigawatt aan windstroom - zoals deze week - de elektriciteitsprijs toch al met ruim een kwart kunnen doen dalen.

Volgende winter bijna dubbel zo veel Noordzeestroom

Zo worden we dit jaar met de neus op de feiten gedrukt: windenergie is 's winters de goedkoopste bron van elektriciteit. En hoe meer windparken we dus hebben, hoe lager de (gemiddelde) nationale energierekening zal zijn.

Maar er is een probleem: je bouwt ze niet van de ene op de andere dag. Hoe staat Nederland er dan volgende winter voor? Op land - nu nog de grootste producent van windstroom - is er vertraging: veel nieuwe vergunningen worden tegengehouden vanwege een rechterlijke uitspraak. Toch kan er voor de volgende winter 1,5 gigawatt aan extra vermogen staan, vertelt Rik Harmsen van branchevereniging NWEA.