Het kabinet heeft enorme ambities om het aantal windmolens op de Noordzee te vergroten. Maar wie gaat al die elektriciteit gebruiken? Volgens experts moet de overheid meer doen om ervoor te zorgen dat de industrie al die groene stroom gaat gebruiken, in plaats van fossiele brandstoffen.

De Noordzee verandert in de komende jaren steeds meer in een energiecentrale. Tenminste, als het aan het kabinet ligt.

Onderzoekers van TNO hebben zo hun twijfels bij de kabinetsplannen om rond 2030 bijna tien keer zo veel windmolens op zee te hebben staan als nu. De windparken moeten worden neergezet door commerciële energiebedrijven, die alleen willen investeren als ze weten dat ze een goede prijs kunnen krijgen voor hun stroom.

Nu gaat dat nog goed. Het windpark Hollandse Kust Zuid, dat in de loop van volgend jaar wordt afgebouwd, is het eerste in Europa dat subsidievrij gaat draaien. Het Duitse energiebedrijf RWE betaalt zelfs 50 miljoen euro om een volgend windpark voor de kust te mogen bouwen.

Maar hoe meer windparken er komen, hoe meer concurrentie. Daardoor dreigt een situatie te ontstaan met te veel aanbod en te weinig vraag naar elektriciteit, waarschuwt TNO. Dan kunnen de elektriciteitsprijzen wel tien keer zo laag worden als nu en moet meer dan 10 procent van de windstroom worden 'weggegooid', omdat niemand het wil afnemen en het niet kan worden opgeslagen.

Resultaat: bedrijven willen niet investeren in nieuwe windparken, want die kunnen ze niet terugverdienen. Terwijl we de windparken wél nodig hebben om onze klimaatdoelen te halen. Want zonder groene stroom blijven we niet alleen elektriciteit opwekken met gas en kolen, maar blijft ook de industrie die fossiele brandstoffen verstoken.

Om dat te voorkomen moet het kabinet vooral ook zorgen voor meer vraag naar groene elektriciteit, zegt TNO-onderzoeker Iratxe González-Aparicio. "Het beleid richt zich nu voornamelijk op het aanbod; we hebben duidelijke doelen voor de hoeveelheid windenergie die we willen produceren. Maar hoe zit het met de vraag? Daarvoor hebben we juist geen duidelijke doelen."

'Iedereen heeft baat bij helderheid'

González-Aparicio is niet de eerste die dat constateert. Vorig jaar brachten onderzoekers in kaart hoe de industrie kan overstappen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Een van de belangrijkste aanbevelingen was om een nationaal doel te creëren voor het elektriciteitsgebruik van de industrie.

"Iedereen heeft baat bij de helderheid die een doel geeft", zegt Rob Kreiter, directeur van TKI Energie & Industrie en een van de auteurs van het rapport. "Het betekent dat ambtenaren aan het werk moeten om uit te gaan tekenen hoe je dat kan realiseren. En het betekent ook helderheid voor de ontwikkelaars van windparken, die weten dat de vraag er gaat komen."

Toch wil het kabinet nog geen doel opstellen. Er zijn "te veel onzekerheden in de praktische uitwerking", schreef minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) in september aan de Tweede Kamer.

Het kabinet erkent wel dat de vraag naar stroom niet gelijk groeit met het aanbod dat van de Noordzee komt. Er kan een "(tijdelijke) mismatch" ontstaan, schreef minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Kamer. Dat is volgens hem onvermijdelijk: het alternatief is dat nieuwe windparken te laat komen om de klimaatdoelen nog te halen.

Afspraken met grote uitstoters

Om er toch voor te zorgen dat de industrie voldoende elektriciteit wil afnemen, zet het kabinet in op bindende afspraken met de twintig grootste uitstoters. Deze week werden voorlopige afspraken gemaakt met chemiebedrijf Dow in Terneuzen. Die afspraken moeten leiden tot 1,7 miljoen ton CO2-besparing in 2030.

Als eerste stap belooft het bedrijf onder meer om gasturbines te vervangen door elektromotoren. Uiteindelijk moeten de zogeheten stoomkrakers van Dow helemaal op elektriciteit gaan draaien, maar die technologie is pas tussen 2035 en 2045 gereed.