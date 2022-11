Als grootste uitstoter van broeikasgassen speelt China een sleutelrol in de internationale klimaatonderhandelingen. Maar door de gebroken klimaatbeloftes van de rijkste landen ligt er maar weinig druk op China om de uitstoot terug te dringen.

Van tevoren was al duidelijk dat de klimaattop in Egypte vooral zou draaien om geld. Dat is een pijnlijk onderwerp voor rijke landen. Zij hadden in 2009 beloofd om jaarlijks 100 miljard dollar bij elkaar te harken voor de klimaatplannen van ontwikkelingslanden. De teller blijft nog altijd haken op 83 miljard.

In Sharm-el-Sheikh is er veel druk op rijke landen om die kloof naar de 100 miljard te dichten. Lukt dat niet, dan is de hele klimaattop "zwaar mislukt", zei PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim deze week nog tegen NU.nl.

Het gesteggel over geld kent ondertussen een lachende derde. "Zo lang ontwikkelde landen deze beloftes niet nakomen, blijft de schijnwerper en de druk gericht op hen, en niet op China", zegt Belinda Schäpe, expert in Chinese klimaatdiplomatie bij de denktank E3G.

China ontvangt zelf geen klimaathulp, maar hoeft ook niets bij te dragen aan de pot. De op een na grootste economie ter wereld wordt door de VN gezien als ontwikkelingsland en is dus niet verplicht om bij te dragen aan de financiering voor arme landen.

Daardoor bevindt China zich aan de zijlijn van het debat over geld. Daar steunt het regelmatig de positie van ontwikkelingslanden en roept het rijke landen op om meer te doen. Vorige week sprak de Chinese klimaatgezant Xie Zhenhua nog zijn steun uit voor het oprichten van een fonds om klimaatschade te vergoeden. China wil zelf geen geld bijdragen aan zo'n fonds, voegde hij er nog wel aan toe.

Volg de klimaattop Ontvang een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Uitstoot daalt lang niet snel genoeg

In het Westen groeit ondertussen de frustratie dat China zijn uitstoot onvoldoende terugdringt. Het land beloofde dat de daling uiterlijk in 2030 wordt ingezet en vervolgens moet de uitstoot in 2060 naar nul. Volgens een analyse van Climate Action Tracker zijn die doelen lang niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

Voor de opwekking van elektriciteit gebruikt China steeds meer hernieuwbare bronnen. Vorig jaar installeerde het land bijna net zo veel zonnepanelen en windturbines als de rest van de wereld bij elkaar. Maar steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof, blijft een grote rol spelen.

Ondertussen zijn het onzekere tijden voor de Chinese economie. De wereldwijde energiecrisis en de grootschalige lockdowns door het strenge Chinese coronabeleid dreigen de groei af te remmen. Dat zijn "geen ideale omstandigheden als je progressiever klimaatbeleid wil", zegt Schäpe. President Xi Jinping stelt energiezekerheid voorop, ook al betekent het dat er nog nieuwe kolencentrales open moeten.

Toch is het aanpakken van klimaatverandering ook in het belang van China. "China is zeer kwetsbaar voor klimaatverandering", zegt Schäpe. "Dat hebben we afgelopen zomer nog gezien, toen een van de ergste hittegolven aller tijden het land raakte."

Door het hele land sneuvelden hitterecords. De temperaturen zorgden bovendien voor energietekorten, omdat er onvoldoende rivierwater was voor de waterkrachtcentrales, terwijl de vraag naar stroom voor airco's steeg. Sommige fabrieken werden gedwongen te sluiten.

'Centrale rol' voor Europa

Zowel voor China als voor de rest van de wereld is het dus essentieel dat het land zijn klimaatambities opschroeft. Juist voor Europa is een "centrale rol" weggelegd om dat voor elkaar te krijgen, zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, voorzitter van de Europese parlementsdelegatie in Egypte.

Door zich uit te spreken voor meer klimaathulp probeert China nu Afrika naar zich toe te trekken, denkt Eickhout. "Zo zorgt China ervoor dat er een rijk-armdebat ontstaat in plaats van een debat over meer klimaatactie."

Europa zou met Afrika een coalitie moeten vormen om die tegenstelling tussen arm en rijk te doorbreken, vindt Eickhout. Door zich ook uit te spreken voor de vergoeding van klimaatschade, "kan het Afrika aan zich binden en druk zetten op onder andere China om meer klimaatambitie te tonen".

Schäpe is het eens met die analyse. De grote financiële vraagstukken van deze klimaattop moeten eerst worden opgelost, denkt zij. "Dan kan de focus verschuiven naar de maatregelen die wereldwijd en vooral in China nodig zijn om klimaatverandering te bestrijden."

Veel onopgeloste problemen

Of dat gaat lukken, is nog zeer de vraag. De klimaatonderhandelingen lijken in de eerste week moeizaam te zijn verlopen. "Er zijn te veel onopgeloste problemen", zei VN-klimaatchef Simon Stiell zaterdag. In de komende dagen is het aan de ingevlogen ministers om die verschillen te overbruggen.