De film How to Blow Up a Pipeline doet vrij letterlijk wat de titel belooft. Het is een spannende klimaatthriller, maar laat ook in detail zien hoe saboteurs te werk gaan. Regisseur Daniel Goldhaber wil een discussie over radicale klimaatactie op gang brengen: "De klimaatbeweging moet nadenken over welke tactieken nodig zullen zijn."

How to Blow Up a Pipeline is de verfilming van het gelijknamige manifest van Andreas Malm, de Zweedse ecoloog en activist. Hij betoogt dat vreedzame klimaatacties niet ver genoeg gaan. De straat op gaan en kruispunten blokkeren is waardevol, volgens Malm, maar de klimaatbeweging kan effectiever zijn als er ook een radicalere flank is.

Zelf liet hij de banden van SUV's leeglopen en bezette hij een kolenmijn. Activisten moeten de fossiele industrie angst aanjagen door 'CO2-uitstotende apparatuur' te beschadigen, schrijft Malm.

In de filmversie, die zondag in première gaat op het Leiden International Film Festival, besluit een diverse groep klimaatactivisten om het heft in eigen handen te nemen. Ze maken zelf bommen om op twee plekken een oliepijpleiding op te blazen. De personages bespreken de ideeën van Malm en de bezwaren daartegen. Maar How to Blow Up a Pipeline is vooral ook een thriller over een gevaarlijke missie.

In gesprek met NU.nl vertelt regisseur Goldhaber dat hij na het lezen van het boek meteen een spannende film wilde maken. "Ik zag direct het beeld voor me van een stel jongeren in de woestijn die worstelen met een bom. Toen ging het snel."

Waarom wilde je na je vorige film Cam (2018, Netflix) een klimaatfilm maken?

"Ik heb eerder gewerkt aan klimaatdocumentaires die mensen bewust moesten maken van het probleem. Dat was belangrijk, maar uiteindelijk een vrij tandeloze inspanning. We hebben bewustzijn gecreëerd, maar met welk resultaat? Er is niets veranderd. Alles is alleen maar slechter geworden."

"Ik wil niet zeggen dat deze film beter is, maar ik denk wel dat de klimaatbeweging goed moet nadenken over welke tactieken nodig gaan zijn in de toekomst. Wij willen dat gesprek vooruit helpen - en ook gewoon een toffe thriller maken."

Toch is het niet heel voor de hand liggend om zo'n manifest om te bouwen tot een fictieve thriller. Vanwaar die keuze?

"Het interesseerde me dat het boek ondanks de titel niet uitlegt hoe je een pijpleiding moet opblazen. Laten zien hoe je dat zou doen, dat leek me spannend en gevaarlijk. Het is filmisch op een manier die je niet vaak meer ziet. We maakten vroeger films die gedurfd waren, die gevaarlijk voelden. Dat soort films staan we tegenwoordig niet meer toe."

Na het kijken van de film weet je niet exact hoe je een bom moet maken, maar vergeleken met andere films bevat hij opvallend veel realistische details. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

"Ik ben in contact gebracht met iemand die voor het Amerikaanse leger werkt aan terrorismebestrijding. Hij is een van de weinige mensen die voor zijn werk exact moet weten hoe je dit doet. En hij stoort zich eraan dat bommen nooit nauwkeurig worden verfilmd. Hij heeft ons in feite uitgelegd hoe je zo'n bom kan maken."

Had de militair geen probleem met de radicale toon van de film?

"Nee. In zijn woorden: 'Mensen zijn momenteel erg boos en het is belangrijk om te bespreken waarom.' We hebben hem wel gevraagd of er iets in de film zit waardoor we juridisch aansprakelijk kunnen worden gehouden. Maar alles wat in de film zit is online ook wel te vinden."

Het manifest van Malm is een activistische oproep om actie te ondernemen. Is de film dat ook?

"Ik zie mezelf niet als activist en ik denk niet dat de film stelt dat mensen pijpleidingen moeten opblazen. Wél dat we dat serieus moeten nemen. Denk erover na, heb het erover, worstel ermee en kom tot je eigen conclusies."

Elke dag lezen we dat activisten soep gooien op schilderijen, zich vastplakken aan talkshowtafels. Hoe is het om je film in die context te zien verschijnen?

"Het is totaal geen verrassing. De reden dat we de film snel wilden maken is dat we dit gesprek moeten voeren. We wilden de cultuur voor zijn, in plaats van profiteren van iets dat al is gebeurd, zoals Hollywood graag doet."

"Persoonlijk ben ik een groot voorstander van de soepgooiers. Ik vind het ingenieus. Er zijn al miljoenen mensen de straat op gegaan, mensen hebben zichzelf in brand gestoken voor het klimaat. En toch hebben er nooit meer mensen aandacht aan besteed dan nu. Omdat activisten dingen verstoren die we zien als onaantastbaar, zoals musea en talkshows."

"Groepen als Just Stop Oil voeren ook andere acties, zoals het spuiten van verf op de ramen van luxe autodealers. Maar daar krijgen ze in de pers lang niet zo veel aandacht voor. Dat is de realiteit van onze cultuur. Die moet je accepteren als je hem wil veranderen."

"Als activisten een schilderij aanvallen, denkt iedereen meteen: dat kan niet. Het dwingt mensen om te gaan met een gevoel van verlies en culturele destabilisatie, omdat het niet rechtvaardig voelt. Maar dat is de vernietiging van het Amazoneregenwoud ook niet."

How to Blow Up a Pipeline is te zien tijdens het Leiden International Film Festival, van 3 t/m 13 november.