Gaan we de uitstoot voldoende omlaagbrengen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs? Die vraag is nooit makkelijk te beantwoorden. Maar door de energiecrisis, de stikstofcrisis, het overvolle elektriciteitsnet en de tekorten op de arbeidsmarkt is dat nu nog moeilijker geworden.

Dinsdag presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn jaarlijkse rapport over de klimaatambities van het kabinet. In deze Klimaat- en Energieverkenning berekent het PBL of de klimaatplannen van het kabinet voldoen aan de eigen ambitie om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent terug te dringen. Conclusie: dat is nog niet het geval.

De berekeningen verschijnen "in een bijzondere context met grote onzekerheden", schrijft het PBL. De belangrijkste daarvan is de energiecrisis die is ontketend door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russische gasimport.

Het planbureau gebruikt voorspellingen over de energieprijzen die de Europese Commissie afgelopen lente heeft opgesteld. Vergeleken met een jaar eerder gaan die uit van een aardgasprijs die 60 procent hoger ligt. Niet dit jaar of volgend jaar, maar in 2030. Zo lang blijft de oorlog in Oekraïne dus nog doorwerken in het energiesysteem.

Het zorgt in de berekeningen voor een CO2-besparing van 2 megaton in 2030, bijna 2 procent van de resterende uitstoot in dat jaar. Niet door nieuw beleid, maar doordat huishoudens en bedrijven vanzelf energie gaan besparen en gaan verduurzamen.

Prijsvoorspellingen lopen ver uiteen

Maar wat er tussen nu en 2030 gebeurt, blijft hoogst onzeker. Het PBL gaat uit van een gasprijs van 43 eurocent per kubieke meter in 2025. Wie nu op de groothandelsmarkt gas koopt om in dat jaar af te nemen, betaalt ruim 70 cent per kuub. Het Internationaal Energieagentschap gaat voor dat jaar uit van 70 tot 100 cent per kuub.

Die prijzen kunnen een gigantisch verschil maken. Door de enorme prijsstijgingen is de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen met zo'n 10 procent gedaald in de eerste helft van dit jaar.

Hoe langer de prijzen hoog blijven, hoe groter de kans dat zulke besparingen permanent worden. Omdat bedrijven investeren in verduurzaming, of omdat ze simpelweg de deuren moeten sluiten. Zoals de Delfzijlse aluminiumfabrikant Aldel, die de elektriciteitsrekening niet meer kon betalen en failliet is gegaan.

Files op stroomnet

Prijzen zijn lang niet de enige onzekerheid die om de klimaatdoelen heen hangt. Denk aan de 'files' op het stroomnet. Die zorgen er nu al voor dat wind- en zonneparken minder snel kunnen worden aangesloten, dat het langer duurt om laadpalen te plaatsen en dat fabrieken minder snel over kunnen van olie of gas naar (duurzame) elektriciteit.

Netbeheerders werken er hard aan om de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden, maar daar komt een andere onzekerheid om de hoek kijken: de arbeidsmarkt. Er zijn lang niet genoeg technici om alle hoogspanningsmasten en transformatorstations te bouwen. Het kabinet moet "de vijver van goed opgeleide technici vergroten", schreef branchevereniging Netbeheer Nederland eerder dit jaar.

Maar de markt voor technische werknemers is al sinds 2016 krap, blijkt uit cijfers van het UWV. Sindsdien is dat probleem alleen maar erger geworden. Het aantal mbo'ers dat een technische opleiding afrondde, is in de afgelopen tien jaar juist gedaald. Het is zeer de vraag of het lukt om dat tij in de komende jaren te keren.

Ook stikstof blijft een risico

En dan is er nog de stikstofcrisis. Woensdag doet de Raad van State uitspraak in een rechtszaak die ervoor kan zorgen dat de bouw in Nederland tot stilstand komt. Dat geldt ook voor de bouw van windmolens, hoogspanningskabels en CO2-pijpleidingen voor de industrie. Dat "kan tot serieuze vertragingen leiden", schrijft het PBL. Maar de risico's van de stikstofproblematiek zijn zó onzeker dat het onderzoeksinstituut ze niet in de ramingen kan verwerken.

Door al deze onzekerheden kan de uitstoot van broeikasgassen flink hoger of lager uitpakken dan verwacht. En dan weten we nog niet eens welke crises ons in de komende jaren staan te wachten.