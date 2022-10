Met temperaturen van 20 tot 23 graden worden de laatste dagen van oktober uitzonderlijk warm. Vooral vrijdag en zaterdag is de kans groot dat warmterecords gebroken worden. Wat is de oorzaak van deze herfsthitte? En valt er al iets te zeggen over november?

Modellen van het KNMI kunnen de kans op hoge temperaturen inschatten. Als het bijvoorbeeld deze vrijdag 22 graden zou worden, zou dat in het huidige (al opgewarmde) klimaat ongeveer eens in de 10 tot 25 jaar kunnen voorkomen.

Dat maakt een temperatuur van 22 graden in de slotweek van oktober ongeveer net zo zeldzaam als een temperatuur van 35 graden over de hele maand juli. En dat zouden we extreme zomerhitte noemen.

Die kansvergelijking geeft al aan dat zomerse temperaturen aan het einde van de tweede herfstmaand in Nederland heel uitzonderlijk zijn. Maar je kunt hoge oktobertemperaturen ook op een andere manier beoordelen: in de archieven spitten om te kijken of dit al eens vaker is gebeurd.

Vier keer om precies te zijn. In de laatste week van oktober is sinds 1901 in totaal op slechts vier dagen een temperatuur van meer dan 20 graden gemeten. Drie van die vier dagen vielen na het jaar 2000.

Spaanse lucht, die steeds warmer wordt

Wat is dan de oorzaak? De meteorologische verklaring is een lagedrukgebied boven Ierland en een hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Tussen die twee weersystemen in is een zuidelijke stroming op gang gekomen, die lucht vanuit Portugal en Spanje richting Nederland blaast.

In de staart van zo'n verhaal komt ook altijd klimaatverandering om de hoek kijken. Een zuidelijke stroming brengt eind oktober weliswaar altijd relatief warme lucht, maar daar zou je al gauw 2 graden vanaf kunnen halen als je dezelfde luchtdrukkaart over het Europa van 1901 zou leggen. Dat komt doordat het Middellandse Zeegebied relatief sterk is opgewarmd.

Omdat die opwarming nog niet voorbij is, zullen zomerse temperaturen op de rand van oktober en november steeds vaker voorkomen. Bij een identieke weerssituatie van komende vrijdag zou het volgens het KNMI in 2050 geen 22 graden worden, maar 23 tot 25 graden.

November maakt zachte start

Tijdens de huidige gascrisis zal het voor veel mensen ook zeer welkom zijn dat de verwarmingen in het stookseizoen uit kunnen. Hoelang valt dat nog te rekken?

Volgens het KNMI verloopt ook de eerste week van november dit jaar zachter dan normaal. Voor de rest van het stookseizoen zijn nog geen betrouwbare verwachtingen te maken. Ondanks zorgen over klimaatverandering is het dit jaar misschien toch maar hopen op een zachte winter.