Het kabinet en energiebedrijven liggen met elkaar overhoop over de toekomst van warmtenetten. Klimaatminister Rob Jetten wil alle warmtenetten in publieke handen brengen, maar het geruzie over dat plan dreigt ervoor te zorgen dat wijken langzamer van het gas af gaan.

Terwijl de meeste Nederlanders nu nog met aardgas verwarmen, moet in 2050 iedereen zonder CO2-uitstoot verwarmen. Een van de manieren om dat te doen is met een aansluiting op een duurzaam warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming.

Die netten zijn nu vaak nog eigendom van bedrijven, maar Jetten heeft besloten dat ze in de toekomst in publieke handen moeten komen. Een warmtenet is een monopolie: je kan niet je eigen leverancier kiezen. Gemeenten en provincies willen daarom graag meer zeggenschap. Door de leidingen onder de grond publiek eigendom te maken, moet dat worden geregeld.

In de Tweede Kamer is veel steun voor het besluit van Jetten. "De afgelopen decennia is te vaak gekozen voor het overlaten van vitale energie-infrastructuur aan private partijen", vindt bijvoorbeeld het CDA. "Maar de huidige energiecrisis laat zien dat het grip hebben op onze energievoorziening van zeer groot belang is."

Maar het besluit leidt tot een enorme ruzie met bestaande warmtebedrijven. Zij zeggen niet meer te willen investeren in warmtenetten als ze daar niet zelf de baas over mogen zijn. Momenteel hebben ongeveer 500.000 huishoudens al een aansluiting op een warmtenet. Eneco, Vattenfall en Ennatuurlijk hebben meer dan drie kwart van die markt in handen, en zijn verbolgen over het plan van Jetten.

Onderzoekers waarschuwen voor vertraging

Voordat Jetten zijn besluit over de nieuwe warmtewet nam, waarschuwden onderzoekers van PwC al dat de keuze voor publiek eigendom sterke vertraging zou opleveren. Dat terwijl het kabinet juist wil versnellen: het aantal huishoudens dat jaarlijks op een warmtenet wordt aangesloten moet ruim verdubbelen. In 2030 moeten 1,2 miljoen huizen zijn aangesloten op een warmtenet.

Het rapport van PwC waarschuwde voor een "langdurige overgangsperiode" met veel juridische discussies en weinig voortgang bij de bouw van warmtenetten. "De doelen voor 2030 zullen daardoor naar verwachting niet bereikt worden."

Jetten erkent dat de keuze voor publieke infrastructuur "vertragende effecten" kan hebben en stelt daarom een overgangsperiode voor. Warmtenetten die binnen zeven jaar zijn gebouwd, kunnen daarna nog maximaal dertig jaar in private handen blijven. Maar de warmtebedrijven zijn ook over die overgangsregeling niet enthousiast.

"Het ministerie heeft nog niet uitgewerkt hoe de uiteindelijke onteigening eruit komt te zien", zegt een woordvoerder van Vattenfall. Het bedrijf wil vooral weten tegen welke voorwaarden het warmtenet uiteindelijk wordt overgenomen door een gemeente of andere publieke eigenaar. Als er dan niet genoeg geld wordt betaald, loont het niet om nu te investeren in de uitbreiding van een warmtenet. "Daarom kunnen wij op dit moment dus geen investeringsbesluiten nemen."

Amsterdam hoopt dat energiebedrijven zich bewijzen als 'betrouwbare partners'

Die redenering is "hoogst merkwaardig", vindt de Flevolandse gedeputeerde Jop Fackeldey, die namens de provincies betrokken was bij de gesprekken over de nieuwe warmtewet. De overgangsperiode garandeert volgens hem juist dat het voor warmtebedrijven de komende jaren wél blijft lonen om geld te steken in warmtenetten. "Anders hadden we inderdaad een enorm tempoverlies gehad, maar ik denk dat dat nu niet het geval is."

Gemeenten lijken hoopvol dat de warmtebedrijven toch nog terugkrabbelen. Amsterdam is "in gesprek met Vattenfall over hoe verder in de nabije en verdere toekomst", zegt wethouder Zita Pels. Ze hoopt dat energiebedrijven zich "betrouwbare partners" tonen en projecten laten doorgaan. De stad wil in de komende vijf jaar tienduizend woningen aansluiten op een warmtenet. Daarna zijn nog eens 100.000 huizen aan de beurt.

'Hoe dan ook een uitdaging'

De ambitie om honderdduizenden extra woningen aan te sluiten op een warmtenet zal hoe dan ook een uitdaging zijn, denkt de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk. "Omdat we in het hele land, de hele economie, veel handjes en knappe koppen tekortkomen", zegt Van Hooijdonk, die ook voorzitter is van de energiecommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Mogelijk krijgen de bedrijven die nu al de elektriciteits- en gasnetten beheren een belangrijke rol bij het aanleggen van warmtenetten. Zij zijn al in publieke handen en hebben veel technisch personeel en ervaring in de energiewereld. Daardoor zouden zij zich ook "relatief makkelijk" kunnen mengen in de wereld van de warmtenetten, aldus het PwC-onderzoek. Jetten zegt nog te kijken naar mogelijke wetswijzigingen die de netwerkbedrijven een grotere rol kunnen geven.