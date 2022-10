Het is eind oktober en de temperaturen lopen weer op tot boven de 20 graden. Zo krijgen we gasbesparing in de schoot geworpen, en dat zien we ook terug in de gebruikscijfers. Die waren afgelopen weken zo laag dat er naast hoge temperaturen en prijzen vermoedelijk nog een factor meespeelt: lagere thermostaten. Maar dat weten we pas zeker als het kouder wordt.

Het Nederlandse gasgebruik is al het hele jaar opvallend laag. Daar zijn door de loop van het jaar verschillende verklaringen voor te geven. Zo waren januari en februari heel zacht, waardoor toen minder werd gestookt.

Daarna viel Rusland Oekraïne binnen en schoten de gasprijzen naar recordhoogten. Industriële processen die veel aardgas of elektriciteit gebruiken, zoals de productie van kunstmest of het smelten van aluminium, werden op een lager pitje gezet.

Ook de snelle groei van duurzame energie speelt mee. Door extra windparken en zonnepanelen heeft Nederland elk jaar minder gas nodig voor elektriciteitsproductie. Ook hierbij zit het weer mee: 2022 is een zonnig jaar. Panelen bespaarden zo miljarden euro's.

Eerste tekenen van lagere thermostaten

Als ons gasgebruik ook in het slot van 2022 laag blijft, zal dat nog een andere oorzaak hebben: energiebesparing door huishoudens en mogelijk ook kantoren.

Eneco zegt daar de eerste tekenen van te zien: als het energiebedrijf de invloed van het warme weer wegfiltert, gebruiken klanten sinds 1 september 20 tot 25 procent minder gas. De vermoedelijke oorzaak: Eneco-klanten hebben hun thermostaat lager ingesteld.

Ook andere peilingen bevestigen dat beeld: zeven op de tien Nederlandse huishoudens zouden de verwarming nu lager hebben ingesteld dan voorheen.

De afgelopen vier weken lag het gasgebruik 25 tot 40 procent lager dan het gemiddelde voor de drie jaar ervoor. Warm herfstweer en hoge kosten leveren een deel van de verklaring, zuiniger stookgedrag de rest.

Huishoudens geven 's winters de doorslag

Als dat standhoudt, kan het meehelpen om Nederland de winter door te krijgen, zonder dat de (beperkte) gasvoorraden leeg raken. Dat komt doordat 'gebouwen' 's winters de grootste gasverbruikers zijn.

Op jaarbasis gaat 21 procent van het aardgas naar de zware industrie, 4 procent naar de glastuinbouw en 38 procent naar gascentrales, voor opwekking van elektriciteit (ook deels voor huizen en kantoren).

Voor verwarmen gebruiken we jaarlijks 34 procent van het gas. Maar in de wintermaanden is dat aandeel aanzienlijk groter, zegt energie-expert Martien Visser: al gauw 50 procent, en met vorst aanzienlijk meer.

De echte bespaartest komt met koud weer

De zachte start van het stookseizoen is zeer welkom voor de gasvoorraden, maar kan ook de gebruiksstatistieken een beetje vertroebelen. Door de hoge temperaturen (met wat zon) kunnen mensen met goed geïsoleerde huizen de verwarmingen zelfs nog uit hebben.

Bij verwarmingen die wél aanstaan, geeft een lagere thermostaatinstelling nu juist verhoudingsgewijs een zeer grote besparing, zegt Visser. "Wanneer het buiten net rond de stooktemperatuur is, bijvoorbeeld zo'n 15 graden, dan scheelt het relatief veel of je de thermostaat op 21, 19 of 17 graden zet. Die hoge bespaarpercentages waar Eneco mee komt, kan ik dus wel plaatsen."

Zodra het wat kouder wordt, en alle verwarmingen aan gaan, zal het bespaarpercentage voor individuele huizen wat afnemen, terwijl de totale hoeveelheid bespaard gas in Nederland dan juist toeneemt. Tenminste, áls de thermostaten inderdaad gemiddeld een of meerdere graden lager staan dan voorheen.

Ook in de zomer gebruikte Nederland flink minder gas. Daarbij hielp ook het zonnige weer plus de toename van zonnepanelen een handje.

Of dat zo is, zullen we in november kunnen terugzien in de wekelijkse energie-updates op NU.nl.

Daarbij blijft natuurlijk ook altijd het weer meespelen. Zo zal de update van komende vrijdag vanwege de zomerse slotweek van oktober een zeer laag gasgebruik laten zien.

Maar misschien wordt november of december juist wel kouder dan normaal. Juist daarom kunnen we maar beter zo vroeg mogelijk beginnen met laag stoken; des te groter is de kans dat we genoeg gasvoorraden hebben tot aan de lente.