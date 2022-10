Terwijl de commerciële luchtvaart nog steeds aan het herstellen is van de coronacrisis, bereikt het aantal privévluchten dit jaar alweer een recordniveau. Dat terwijl privéjets per passagier een veel hogere klimaatimpact hebben. Is het tijd om de luxekisten te verbieden?

Maar liefst 164.000 kilometer legde het privévliegtuig van Max Verstappen dit jaar al af. De Dassault Falcon 900EX van de Formule 1-coureur ging 97 keer de lucht in en stootte daarbij evenveel CO2 uit als een auto die 130 keer rond de aardbol rijdt.

Wat Greenpeace betreft toont dat hoe een kleine elite met vervuilend gedrag de klimaatverandering verergert. "Terwijl het een luxe is die in bijna alle gevallen overbodig is", zegt Dewi Zloch van de milieuorganisatie. "Deze uitstoot is heel makkelijk te voorkomen. Wij pleiten daarom voor een verbod op privévluchten."

Dit jaar lijkt de uitstoot door privévluchten juist weer flink toe te nemen, blijkt uit een rapport van CE Delft in opdracht van Greenpeace. Het aantal privévluchten op Schiphol en Rotterdam The Hague Airport was dit jaar al hoger dan in heel 2019. Ook in andere delen van Europa zit het gebruik van privéjets flink in de lift, bleek uit eerder onderzoek van Transport & Environment.

Privévluchten veroorzaken maar een klein deel van de totale klimaatimpact van de luchtvaart. Vanaf Nederlandse luchthavens zijn ze goed voor ongeveer 0,5 procent van de uitstoot. Maar per passagier is de uitstoot in een privévliegtuig 5 tot 7 keer zo hoog als in een commerciële vlucht, becijferde CE Delft.

Dat terwijl privéjets vaak op routes vliegen waar ook lijnvluchten beschikbaar zijn - of hogesnelheidstreinen. Hoog tijd dat mensen worden gedwongen om die opties te gebruiken, vindt Zloch. "Het kabinet moet dingen verbieden die we niet nodig hebben maar wel heel vervuilend zijn."

Volg ons klimaatnieuws Volgen Ontvang een melding bij nieuwe berichten

'Gedrag is niet meer acceptabel'

Frankrijk probeert het onderwerp in Brussel op de agenda te krijgen. Transportminister Clément Beaune vindt dat de hele EU privéjets aan banden moet leggen. "Sommig gedrag is niet meer acceptabel", zei hij tegen Le Parisien, nadat ophef was ontstaan over het kwistige vlieggedrag van rijke Fransen.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ziet niets in strengere regels of een verbod. "Het minder aantrekkelijk maken van specifieke groepen luchtverkeer, zoals privévluchten, is geen onderdeel van de verduurzaming van de luchtvaart", schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer.

Het kabinet blijft het eigen regeringsvliegtuig gebruiken om de wereld over te vliegen, ook als er lijnvluchten beschikbaar zijn. Dit jaar vloog het regeringstoestel al 172.000 kilometer. Regelmatig vliegt het vliegtuig ook leeg, ontdekte RTL Nieuws, omdat ministers op verschillende plekken moeten worden bediend. "Wees blij dat wij in die wereld aanwezig zijn", reageerde premier Mark Rutte.

Het Nederlandse regeringsvliegtuig vloog dit jaar al meer dan 172.000 kilometer. Het Nederlandse regeringsvliegtuig vloog dit jaar al meer dan 172.000 kilometer. Foto: ANP

Verduurzaming of extra belasting?

Een verbod is niet de enige manier om de klimaatimpact van privévluchten te verminderen. Ook een extra belasting is een mogelijkheid. Zwitserland stelde al eens voor om per privévlucht een taks van tussen de 500 en 3.000 euro te innen. Als onderdeel van een breder pakket klimaatmaatregelen werd dat plan weggestemd bij een referendum in 2021.

Met zo'n belasting zou in de hele EU jaarlijks een bedrag van honderden miljoenen euro's kunnen worden opgehaald. Dat geld zou goed van pas komen om duurzame luchtvaarttechnologie te ontwikkelen, denkt de Brusselse milieugroep Transport & Environment.

Overheden moeten privéjets als eerste dwingen om te verduurzamen, vindt de organisatie. Kleinere vliegtuigen kunnen het makkelijkst worden geëlektrificeerd of gevuld met duurzame brandstof. Bovendien zijn de rijke passagiers van privéjets minder gevoelig voor de extra kosten die dat met zich meebrengt.

'Laat kabinet goede voorbeeld geven'

Daar zit wat in, zegt Paul Peeters, lector duurzaam toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. "Je helpt dan om die overgang naar duurzame brandstoffen op gang te brengen." Maar, waarschuwt hij: "Het heeft ook wel een hoge mate van greenwashing." Diezelfde duurzame brandstof had namelijk ook in de tank van een commercieel vliegtuig kunnen worden gestopt, waar meer passagiers er baat bij zouden hebben.

Hij begrijpt daarom de oproepen om privévluchten te ontmoedigen en denkt dat het kabinet het goede voorbeeld zou kunnen geven. "Wellicht is het een idee dat de regering haar vliegtuig in 2030 ook 50 procent minder gebruikt dan nu, net zoals iedereen zijn emissies met 50 procent moet verminderen", zegt Peeters.

Volgens Harbers werkt het kabinet aan een algemene richtlijn voor gebruik van het eigen privévliegtuig. Die moet "in de komende maanden vorm gaan krijgen".