Bedrijven strooien rijkelijk met woorden als CO2-compensatie, CO2-reductie en CO2-neutraal, maar uit onderzoek blijkt dat daar veel verwarring over bestaat. Dit moet je weten om duurzaamheidsclaims te begrijpen.

CO2-reductie betekent dat je de uitstoot van CO2 terugdringt. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Alleen door de uitstoot in de komende jaren scherp omlaag te brengen, kan de wereldwijde opwarming onder de 1,5 graad blijven. Zo voorkomen we de ergste gevolgen van een warmere aarde.

Voorbeelden van manieren om de CO2-uitstoot te verminderen zijn het plaatsen van zonnepanelen, elektrisch rijden en het terugdringen van energieverbruik. Zo worden er minder fossiele brandstoffen verbrand en gaan er minder broeikasgassen de lucht in.

Volg het klimaatnieuws Volgen Ontvang een melding bij nieuwe berichten

Bij CO2-compensatie stoot je nog steeds CO2 uit, maar streep je die ergens anders weer weg. Het bekendste voorbeeld is het planten van bomen. Een hectare bos kan rond de 10.000 kilo CO2 per jaar vastleggen. Theoretisch gezien kun je je uitstoot dus 'ongedaan maken' met nieuw bos.

Maar lang niet elk compensatieproject plant nieuwe bomen. Sommige projecten beschermen alleen bossen die anders misschien waren gekapt. Daarmee wordt dus geen extra CO2 uit de lucht gehaald. Vaak is het lastig om te bewijzen hoeveel bos er inderdaad was verdwenen zonder geld te steken in bosbescherming.

CO2-compensatie kan ook gericht zijn op het verminderen van de CO2-uitstoot, maar dan ergens anders ter wereld. Een voorbeeld is het uitdelen van schone kooktoestellen in arme landen. Die moeten ervoor zorgen dat mensen minder hout verbranden om op te koken en dat bossen in Afrika of India in stand blijven. Ook investeringen in zonne- en windenergie worden als CO2-compensatie gebruikt.

CO2-compensatie is controversieel. De bespaarde uitstoot is vaak moeilijk te bewijzen. Ook gaat veel compensatiegeld naar milieuprojecten die zonder steun van donateurs ook door waren gegaan, blijkt uit onderzoeken. De bijdrage van bedrijven of consumenten voegde dan dus niets toe.

Er zit ook een vertraging in compensatie. Bomen die we nu aanplanten, hebben decennia nodig om te groeien en CO2 uit de lucht te halen. Ondertussen zorgt het broeikasgas al voor klimaatschade door de aarde verder op te warmen.

Bovendien stoten we zo veel CO2 uit dat compensatie uiteindelijk geen oplossing is. Om de Nederlandse uitstoot uit de lucht te halen, zou een nieuw bos moeten worden aangelegd dat zes keer zo groot is als Nederland.

"CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem", zegt Mariken Stolk van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. "Wat je het beste kunt doen, is CO2-uitstoot vermijden of reduceren. Dat zijn de enige dingen die helpen als je klimaatverandering wilt inperken. Als je dan toch gaat vliegen, is het beter om te compenseren dan helemaal niks te doen. Maar we zien het niet als onderdeel van de oplossing."

120 Van opvangen tot 'stofzuigen': hoe CO2 uit de lucht kan worden gehaald

Steeds vaker claimen bedrijven dat ze CO2-neutraal zijn of dat gaan worden. Dat betekent dat een bedrijf al zijn uitstoot compenseert. Het betekent dus niet dat een bedrijf helemaal geen CO2 meer uitstoot of dat het geen impact meer heeft op het klimaat.

Om het nog ingewikkelder te maken: CO2-neutraal is niet hetzelfde als klimaatneutraal. Vliegtuigen stoten bijvoorbeeld veel meer broeikasgassen uit dan alleen CO2. Die andere gassen maken de totale klimaatimpact van vliegen zeker twee keer zo groot als alleen de CO2-uitstoot. Alleen de uitstoot van CO2 compenseren is dus half werk.

Alleen CO2-reductie kan een einde maken aan de klimaatcrisis. CO2-compensatie dreigt klimaatoplossingen momenteel juist in de weg te staan, concludeert de Climate Change Committee, een officiële adviseur van de Britse overheid.

"Compensatie kan verhullen dat bedrijven onvoldoende doen om hun eigen uitstoot terug te dringen", zegt de expertgroep. "Ze leveren vaak minder op dan wordt geclaimd en ze kunnen ervoor zorgen dat andere milieudoelen uit beeld raken."

Wil je weten of een bedrijf klimaatvriendelijk is? Kijk dan dus vooral naar wat het níét uitstoot.